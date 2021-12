https://mundo.sputniknews.com/20211203/embajador-ruso-los-contactos-entre-biden-y-putin-ayudaran-a-calmar-la-situacion-1118977986.html

Embajador ruso: los contactos entre Biden y Putin ayudarán a calmar la situación

Embajador ruso: los contactos entre Biden y Putin ayudarán a calmar la situación

WASHINGTON (Sputnik) – Los próximos contactos entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, permitirán estabilizar las...

El asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, comunicó que Vladímir Putin y Joe Biden podrían celebrar una reunión en los próximos días.Antónov aseguró que Rusia hará todo para impedir un agravamiento brusco de la situación en Europa."Hacíamos y seguimos haciendo todo lo posible para que no se produzca en Europa un agravamiento brusco de la situación", remarcó el embajador ruso.Refiriéndose a la situación con los visados para los diplomáticos, Antónov comentó que no sabe de ningún avance en ese asunto."Desconozco esas informaciones y no estoy al tanto de ningún avance", apuntó.Al mismo tiempo señaló que las consultas con EEUU sobre el problema de los visados continúan.Este 3 de diciembre el diario The Washington Post publicó citando fuentes conocedoras de la situación, que las personalidades oficiales de EEUU se reunieron el 17 de noviembre en Viena con representantes rusos y firmaron un acuerdo marco sobre la entrega de visados a los empleados de la embajada de EEUU en Moscú, y acordaron volver a reunirse en diciembre para terminar de elaborar los acuerdos.Sin embargo, en Moscú refutaron esas informaciones y, según declaró una fuente diplomática, aún no hay avances en el asunto de visados y del funcionamiento de las embajadas.

