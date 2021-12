https://mundo.sputniknews.com/20211203/rusia-y-eeeu-organizan-una-videoconferencia-de-putin-y-biden-1118958853.html

Rusia y EEEU organizan una videoconferencia de Putin y Biden

Rusia y EEEU organizan una videoconferencia de Putin y Biden

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Estados Unidos están trabajando para organizar una conversación entre Vladímir Putin y Joe Biden que podría realizarse en el formato... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T10:29+0000

2021-12-03T10:29+0000

2021-12-03T10:29+0000

internacional

rusia

vladímir putin

eeuu

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113259583_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_86c7658d3a2e9a7f9674419008d0df69.jpg

"Estamos trabajando en acordar la fecha exacta. En cuanto al formato, se trata de una videoconferencia (...) Podría celebrarse dentro de una semana o dos, hay varias propuestas de ambas partes, pero aún las fechas no se han sincronizado", dijo.A su vez, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov destacó que Moscú y Washington tienen varios temas pendientes para debatir e indicó que aún no han logrado un consenso respecto a las vías para lograr la desescalada de la situación europea.Agregó también que de momento hay pocas áreas en las que los dos países colaboran de manera normal. En particular, esto se refiere al Tratado START prolongado, el diálogo sobre la seguridad cibernética, así como las negociaciones sobre la estabilidad estratégica.Los presidentes celebraron su primera cumbre el 16 de junio pasado en la ciudad suiza de Ginebra.Su reunión contribuyó a la vuelta de los respectivos embajadores, que permanecían en Moscú y Washington, a sus puestos de trabajo, así como al relanzamiento del diálogo bilateral sobre estabilidad estratégica.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, eeuu, joe biden