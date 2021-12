https://mundo.sputniknews.com/20211202/suspenden-pruebas-de-una-vacuna-anticovid-vietnamita-por-falta-de-voluntarios-no-vacunados-1118936192.html

Suspenden pruebas de una vacuna anticovid vietnamita por falta de voluntarios no vacunados

Suspenden pruebas de una vacuna anticovid vietnamita por falta de voluntarios no vacunados

BANGKOK (Sputnik) — La tercera fase de las pruebas de la vacuna Covivac contra el COVID-19, desarrollada en Vietnam, se aplazó debido a falta de personas que... 02.12.2021, Sputnik Mundo

Thiem explicó que "en la situación en que el país no cuenta con ningún región donde hayan miles de ciudadanos no vacunados aptos para la prueba, la búsqueda de voluntarios se enfrentó a grandes dificultades".Para realizar la última etapa de las pruebas se necesitan más de 4.000 voluntarios que no se hayan vacunado, sean de la edad apropiada y no tengan contraindicaciones por motivos de salud, aclaró.Otra vacuna vietnamita, Nanocovax, desarrollada por la empresa Nanogen Pharmaceutical Biotechnologies, ya se está ensayando en la última fase. Se supone que será la primera vacuna nacional aprobada para el uso de emergencia, según el portal.También hay dos fármacos de origen extranjero: la vacuna ARCT-154 de la farmacéutica estadounidense Arcturus Therapeutics, y la vacuna desarrollada por la compañía japonesa Shionogi. Ambas también están en fases diversas de pruebas.La vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 también fue aprobada para el programa de inmunización en Vietnam el pasado 23 de marzo y se produce en ese país asiático por la empresa Vabiotech.Desde el inicio de la campaña de vacunación en Vietnam más de 71 millones de un total de 99 millones ciudadanos recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid y casi 51 millones completaron la pauta.

