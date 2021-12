Sin escapatoria: Brasil inicia juicio al actor Juan Darthés, acusado de violación

https://mundo.sputniknews.com/20211202/sin-escapatoria-brasil-inicia-juicio-al-actor-juan-darthes-acusado-de-violacion-1118885719.html

El actor argentino Juan Darthés fue denunciado en 2018 por abuso sexual por la actriz argentina Thelma Fardín —quien encarnó a Josefina Beltrán en la serie adolescente Patito Feo, donde ambos eran compañeros de elenco—.La actriz radicó la denuncia en Nicaragua por la violación ocurrida en el país centroamericano en 2009 —cuando ella tenía 16 años y él, 45—, durante una gira de la serie.Desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Buenos Aires —en el barrio de San Nicolás— y por videollamada la actriz brindó su declaración sobre los hechos a la justicia brasileña, que juzgará al actor nacido en Brasil —donde reside luego de la denuncia presentada por Fardín ante el Ministerio Público de Nicaragua, dada la imposibilidad de ser extraditado—.El caso marca un precedente histórico por la colaboración de las fiscalías de Argentina, Brasil y Nicaragua en materia de violencia de género. Hasta el momento la participación conjunta se realizaba en el marco de casos de trata de personas o narcotráfico.Según el artículo 213 del Código Penal Brasileño, el actor podría enfrentar entre ocho y 12 años de prisión por tratarse la víctima de una menor de edad en el momento de los hechos.Si se constata que el actor ocupaba un rol de autoridad frente a la menor, la sentencia podría agravarse.La actriz inició su declaración a las 16.30 horas luego de intentos de la defensa de anteponer varios recursos que fueron rechazados por el juez a cargo del caso, Ali Mazloum.Tras salir de la fiscalía, luego de más de cuatro horas de declaración, Fardín dijo a los medios: "Fue un día muy largo, estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agotada, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta acá, de haberlo logrado y de que este día haya pasado”.La actriz y su abogado, Martín Arias Duval, aclararon que este miércoles 1 de diciembre declararían testigos que no pudieron hacerlo el día anterior.El colectivo Actrices Argentinas —que hizo eco de la denuncia de Fardín— mostró su apoyo en el lugar, donde se leyó un comunicado exigiendo justicia y el fin de la impunidad para los abusadores.La actriz Dolores Fonzi, quien ofició como vocera de la organización, dijo: "Tres ministerios públicos fiscales de países diferentes consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente. Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador".Expuso y criticó cómo viven las víctimas los procedimientos judiciales, puesto que se enfrentan a un sistema que las señala, las cuestiona y las expone a crueldades, "sumado al trauma y a los costos económicos que implica", dijo Fonzi.Además remarcaron que "este es el único delito que perita a la víctima y no al victimario". Un ejemplo de ello es el intento por parte de la defensa de que una psicóloga realizara un informe de la declaración de la víctima."Se hace urgente una reforma judicial con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos. Demandamos mecanismos de reparación efectivos, para que aquellas personas que hayan padecido estos hechos aberrantes puedan sentirse reconocidas y acompañadas, en lugar de juzgadas, denigradas y revictimizadas", sostuvo.Un total de 11 testigos declararán ante la justicia. Este miércoles 1 de diciembre —estaban citadas para el día de ayer, pero la jornada se postergó más de lo esperado— se prevía el testimonio de las actrices Calu Rivero y Anita Co, quienes fueron también víctimas del actor y lo denunciaron por delitos de acoso y abuso sexual, respectivamente.De forma virtual, Calu Rivero declaró desde las 14 y durante cuatro horas desde el Consulado argentino en Roma, debido a que se encuentra en Italia por motivos laborales.Rivero había denunciado públicamente al actor por situaciones de acoso en 2012 por las que debió rechazar el protagónico de la novela Dulce Amor, que compartía con Darthés.En tanto, se esperaba también la declaración de la actriz Anita Co, quien en 2018 reveló en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor en 1999, en las grabaciones de la serie Gasoleros.Se presentarán también allegados a Thelma Fardín quienes estaban en conocimiento de lo sucedido en Nicaragua.Se espera que las próximas audiencias tengan lugar a finales de diciembre o a principios de 2022.

