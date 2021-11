https://mundo.sputniknews.com/20211130/actrices-argentinas-reclama-fallo-contundente-contra-conocido-actor-acusado-de-violacion-1118831456.html

Actrices Argentinas reclama fallo contundente contra conocido actor acusado de violación

Actrices Argentinas reclama fallo contundente contra conocido actor acusado de violación

BUENOS AIRES (Sputnik) — El colectivo Actrices Argentinas reclamó este martes una sentencia ejemplar contra el reconocido actor Juan Darthés a horas de que... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T21:00+0000

2021-11-30T21:00+0000

2021-11-30T21:00+0000

américa latina

brasil

argentina

violación sexual

juan darthés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/104014/14/1040141473_0:113:2160:1328_1920x0_80_0_0_f3c8043fa776572a4359c85622118bdf.jpg

"Esperamos un fallo contundente", dijeron en un comunicado leído a las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), adonde acudió a declarar Fardín.La actriz denunció que Darthés, nombre artístico de Juan Rafael Pacífico Dabul, la violó en 2009 durante una gira del elenco de la serie infantil Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años.El colectivo de actrices, que en diciembre de 2018 apoyó públicamente a la actriz en su denuncia, señaló que "se cierra así un ciclo de tres años para la causa" al sentar jurisprudencia internacional en tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil, país al que se fugó el actor por tener también esa nacionalidad.Los ministerios públicos fiscales de estas tres naciones "consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente", destacaron.Las actrices, entre quienes están Dolores Fonzi, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner y Soledad Villamil, reivindicaron su unión para "pedir que se condene a su abusador (de Fardín) y reafirmar que a pesar de todos los obstáculos este es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás".Por otra parte, las artistas remarcaron que después de la denuncia pública de Fardín, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 1.240 por ciento en las siguientes 24 horas.Además se denunciaron miles de casos de abuso sexual por año, de los que el 65 por ciento son de menores de edad, indicaron."Aquí y en todo el mundo éste es el único delito que perita a la víctima y no al victimario: es a ella a quien se somete a innumerables pericias; sin ir más lejos, en las audiencias del juicio que inicia hoy, le dieron lugar a una psicóloga de parte del acusado para que evalúe y haga un informe sobre Thelma", reprocharon.Asimismo, cuestionaron que la denunciante haya tenido que declarar seis veces lo mismo y pidieron que su palabra quede ratificada de una sola vez, por todos los especialistas que intervienen en el proceso, respetando sus tiempos, ya que está comprobado que se tardan años en poder hablar."Frente a un sistema penal patriarcal que una y otra vez intenta disciplinar a quienes denuncian y a quienes se atreven a testificar en su favor, insistimos: se hace urgente una reforma judicial con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos", concluyeron.El caso contra Darthés, que fue acusado por otras actrices de abuso sexual, comenzó en Nicaragua, país que pidió una orden de extradición a Brasil.Esta nación, donde rige el principio de nacionalidad y no el de territorialidad, dio por sentada su competencia e inició un nuevo expediente.El actor será juzgado desde este martes por el delito de estupro, que en principio conlleva una pena de cárcel de entre seis y 10 años de prisión.La pena máxima puede llegar a los 16 años de cárcel si la justicia toma como agravante la asimetría de poder y la autoridad que tenía Darthés al momento de los hechos, con 45 años, sobre una adolescente de 16.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/actor-argentino-juan-darthes-es-acusado-en-brasil-de-violacion-agravada-1110963123.html

https://mundo.sputniknews.com/20200129/que-es-la-presuncion-de-inocencia-y-por-que-sale-a-la-luz-en-escandalos-sexuales-en-argentina-1090297679.html

https://mundo.sputniknews.com/20200109/weinstein-y-otras-32-celebridades-incriminadas-por-abusos-sexuales-1090085654.html

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, argentina, violación sexual, juan darthés