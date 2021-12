https://mundo.sputniknews.com/20211202/facebook-afirma-que-se-uso-a-un-cientifico-falso-para-desinformar-sobre-el-covid-1118893228.html

Facebook afirma que se usó a un científico falso para desinformar sobre el COVID

Una red de comunicación vinculada a China utilizó centenares de cuentas falsas en redes sociales —incluyendo una perteneciente a un biólogo suizo ficticio...

La compañía no atribuyó directamente la red de desinformación al Gobierno chino, pero sí señaló que empleados de empresas estatales chinas y la prensa estatal del país trabajaron para difundir las afirmaciones falsas, que fueron noticia en China."Operó como una sala de espejos en internet, reflejando infinitamente a la persona falsa inicial y su desinformación antiestadounidense", asegura Ben Nimmo, quien encabeza las investigaciones sobre desinformación en Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram.La operación comenzó en julio, cuando se creó una cuenta en Facebook a nombre de Wilson Edwards, un supuesto biólogo suizo. Ese mismo día, el dueño de la cuenta aseguró que funcionarios estadounidenses estaban ejerciendo "una enorme presión e incluso intimidación" para conseguir que científicos exigieran nuevas investigaciones sobre el origen del virus.En cuestión de horas, otras cuentas —algunas de las cuales fueron creadas ese mismo día— comenzaron a darle me gusta, a compartir o a poner enlaces con el mensaje original. Algunos de los usuarios se hacían pasar por personas de Occidente y otros usaban fotos de perfil "casi seguramente falsas". Facebook dijo que encontró un vínculo entre las cuentas y una empresa tecnológica basada en Chengdu, China, así como lazos con empleados de compañías chinas de infraestructura en el extranjero.Una semana después de que fuera publicado el mensaje inicial, grandes medios de prensa, tanto chinos como extranjeros, empezaron a reportar estas afirmaciones de intimidación estadounidense. La operación fue expuesta cuando las autoridades suizas anunciaron en agosto que no había constancia de la existencia de un biólogo llamado Edwards. "Si usted existe, nos gustaría conocerlo", tuiteó la Embajada suiza en Pekín.En total, Meta ha retirado unas 600 cuentas en Facebook e Instagram que estaban vinculadas con la red, apuntó Nimmo en una teleconferencia en la que habló sobre las gestiones de la compañía para combatir varias redes de desinformación en el mundo.

