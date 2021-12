https://mundo.sputniknews.com/20211201/moscu-la-ciudad-europea-mas-innovadora-en-la-lucha-contra-el-covid-1118843173.html

Moscú: la ciudad europea más innovadora en la lucha contra el COVID

Moscú: la ciudad europea más innovadora en la lucha contra el COVID

La capital rusa ha sido reconocida como la ciudad europea con el nivel más alto en cuanto a innovaciones que ayudan a luchar contra el COVID. La metrópoli se... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T04:48+0000

2021-12-01T04:48+0000

2021-12-01T04:49+0000

internacional

rusia

moscú

innovaciones

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109156/78/1091567886_0:16:3205:1819_1920x0_80_0_0_653ffcc2bc264a3ac43efd7bc9381ced.jpg

A nivel mundial, Moscú tampoco quedó corta y ocupó el tercer lugar por detrás de Nueva York y San Francisco, con Boston y Londres en el cuarto y quinto lugar respectivamente, según la clasificación elaborada por la agencia internacional de investigación StartupBlink. Los expertos evaluaron tanto los indicadores epidemiológicos como el impacto en la economía.Y no es para menos, pues fueron casi 160 soluciones avanzadas las se utilizaron para combatir la propagación del coronavirus en Moscú. Entre ellas se encuentran los algoritmos de visión por ordenador basados en la inteligencia artificial. Esta técnica ya ha ayudado a los radiólogos a analizar más de tres millones de exámenes médicos.Otra solución innovadora es una plataforma en la nube que conecta a pacientes, médicos, organizaciones médicas, compañías de seguros, fabricantes de productos farmacéuticos y sitios web.Las tecnologías que ayudan a adaptar la vida de los ciudadanos durante una pandemia también contribuyeron al reconocimiento que recibió la ciudad rusa. Se trata de proyectos en el ámbito del turismo inteligente, el comercio electrónico y la logística, así como el teletrabajo y la educación en línea.La experiencia de MoscúEn la lucha contra el coronavirus, Moscú optó por no ir a los extremos y centrarse en la prevención. Para ello fue aumentando el número de servicios gratuitos de pruebas rápidas y de vacunación, patentando programas y plataformas de formación en línea y desarrollando la telemedicina.Durante la pandemia, el sistema sanitario moscovita logró desarrollar un grado de robustez lo suficientemente alto como para tener la posibilidad de no detener la atención planificada y de urgencia incluso en los periodos de máxima incidencia del COVID.Desde el punto de vista económico, la capital rusa apoya a las empresas mediante subvenciones e incentivos. Este año, unas 25.000 pequeñas y medianas empresas se han beneficiado de las medidas de apoyo.Cómo fue elaborada esta clasificaciónLa clasificación se basa en un mapa mundial de innovación en materia de coronavirus y evalúa un centenar de ciudades punteras y 40 países. El mapa global se creó en marzo de 2020 y a lo largo del año se añadieron más de 1.000 soluciones.El algoritmo de clasificación tiene en cuenta el número y el tipo de innovaciones que se están utilizando en la lucha contra el coronavirus. Los proyectos aceptados debían cumplir tres criterios básicos: la innovación, la pertinencia (la solución debe responder directamente a los retos del COVID) y la credibilidad.Se conceden puntos adicionales a las iniciativas individuales destacadas. Todas las soluciones son seleccionadas por expertos en función de criterios de calidad y credibilidad.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/argentina-sigue-de-cerca-los-avances-cientificos-de-rusia-en-materia-de-combate-al-coronavirus-1118612916.html

https://mundo.sputniknews.com/20201117/ciencia-abierta-que-es-y-que-tiene-que-ver-con-la-vacuna-del-covid-19-1093529588.html

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, moscú, innovaciones, covid-19