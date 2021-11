https://mundo.sputniknews.com/20211130/rusia-niega-tener-planes-agresivos-contra-ucrania-1118820591.html

Rusia niega tener planes agresivos contra Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene planes de agresión contra Ucrania, declaró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev. 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T18:07+0000

2021-11-30T18:07+0000

2021-11-30T19:12+0000

internacional

rusia

europa

ucrania

nikolái pátrushev

Detalló que Estados Unidos y sus aliados están creando un fondo mediático que les beneficia, al exacerbar la situación en torno a la supuesta amenaza rusa.Pátrushev supuso que con la desinformación sobre la supuesta preparación de Rusia para una invasión a Ucrania Occidente busca justificar la imposición de nuevas sanciones a Moscú.El jefe del Consejo de Seguridad aseguró que Rusia no realiza ningún desplazamiento injustificado ni tampoco ejercicios no programados de sus tropas en las áreas limítrofes con Ucrania.Pátrushev recordó que en algún momento varios funcionarios ucranianos, incluido el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Alexéi Danílov, desmintieron las publicaciones estadounidenses sobre el acercamiento de las Fuerzas Armadas rusas a la frontera.Además, aseguró que Rusia seguirá de cerca las actividades de las tropas de la OTAN y de Ucrania cerca de sus fronteras.Moscú, especificó, nunca ha sido hostil hacia ningún país, y mucho menos hacia Ucrania, "que alberga a un pueblo común a nosotros en sangre, lengua e historia".Kiev y algunos países occidentales expresaron recientemente su preocupación por el supuesto aumento de "acciones agresivas" por parte de Rusia en la frontera con Ucrania.Moscú ha rechazado repetidamente las acusaciones de agresión por parte de Occidente y Ucrania, subrayando que no amenaza a nadie y que las acusaciones sobre una supuesta "agresión rusa" son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, por su parte, afirmó que Rusia desplaza las tropas dentro de su territorio y a su propia discreción, no amenaza a nadie y nadie debe preocuparse.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

ucrania

2021

