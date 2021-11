https://mundo.sputniknews.com/20211130/revelan-que-cae-la-eficacia-de-cocteles-de-anticuerpos-de-empresas-estadounidenses-contra-omicron-1118811606.html

Revelan que cae la eficacia de cócteles de anticuerpos de empresas estadounidenses contra ómicron

WASHINGTON (Sputnik) — Los ensayos preliminares revelaron una reducción de la eficacia de los cócteles de anticuerpos de la empresa biotecnológica... 30.11.2021, Sputnik Mundo

Según el periódico, la disminución de la eficacia podría ser un indicio de la necesidad de modificar los fármacos antiCOVID existentes si la nueva variante se generaliza.La compañía Regeneron subrayó que evaluará en las próximas semanas por medio de ensayos adicionales, cuánto reduce esta variante la eficacia del inmunizante.Si se confirma una fuerte reducción, la empresa tiene previsto iniciar ensayos clínicos de otras combinaciones de anticuerpos.Eli Lilly, a su vez, está realizando los estudios necesarios y aún no ha confirmado ninguna reducción de la eficacia del cóctel de anticuerpos debido a la variante ómicron.El 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "preocupante" la nueva variante ómicron identificada en Sudáfrica, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación.Este lunes, la OMS advirtió de que el riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron "es muy alto".Ómicron ya se registró no sólo en Sudáfrica sino que en Hong Kong, Bélgica, Italia, Alemania, Suiza, Francia, Canadá, Países Bajos, Australia, Reino Unido, etc.

