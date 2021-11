https://mundo.sputniknews.com/20211130/renuncia-el-gobernador-oficialista-del-estado-venezolano-de-barinas-1118823054.html

Renuncia el gobernador oficialista del estado venezolano de Barinas

"He decidido separarme del cargo a partir del día de hoy, voy a presentar mi renuncia al cargo de gobernador del estado ante el consejo regional legislativo (…) para facilitar y hacer más expedito este proceso de transición a las elecciones planteadas por el Tribunal Supremo de Justicia", expresó Chávez, aspirante a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en rueda de prensa, transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.En un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que las proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) daban un porcentaje de votos a favor del opositor Superlano del 37,60% y un 37,21% para el oficialista en los comicios.No obstante, el máximo tribunal del país señaló que Superlano se encuentra inhabilitado por la Contraloría General de Venezuela para ejercer cargos públicos por la supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales.Por lo tanto, ordenó dejar sin efecto todos los procedimientos para adjudicar el cargo de gobernador y realizar unas nuevas elecciones el próximo 9 de enero de 2022.Chávez, por su parte, señaló que respeta las proyecciones del CNE, las cuales daban como ganador a Superlano.En el primer boletín que emitió el CNE el lunes 22 en horas de la madrugada, el organismo dio el triunfo a Chávez, con 37,05% de los votos, superando a Superlano, quien había obtenido 36,79%de los sufragios.Sin embargo, en un segundo boletín con el 99,20% de las actas escrutadas, el CNE no adjudicó el cargo a ninguno de los candidatos.Hasta que se efectúen las nuevas elecciones, el cargo como gobernador encargado lo asumirá el secretario de gobierno de Barinas, Jesús Monsalve.Hasta el momento se desconoce quiénes serán los candidatos tanto del gobernante PSUV, pues Chávez no participará, como de la oposición.Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013), se encontraba al frente de la gobernación de Barinas desde el 2017.En los comicios regionales y municipales, el gobernante PSUV obtuvo una victoria electoral que le otorgó 19 de las 23 gobernaciones del país.De acuerdo con el CNE, la participación en las elecciones fue de 42,6%.

