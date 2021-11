https://mundo.sputniknews.com/20211130/chile-inicia-congreso-internacional-sobre-criminologia-con-mas-de-100-expositores-1118828151.html

Chile inicia congreso internacional sobre criminología con más de 100 expositores

Chile inicia congreso internacional sobre criminología con más de 100 expositores

SANTIAGO (Sputnik) — Más de 100 expositores de Chile y de otros países de América y Europa participarán en el Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología...

"Hoy dimos comienzo a la segunda versión del Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología, un evento donde participan más de 100 expositores, académicos y expertos en distintos temas relacionados a esta ciencia", explicó a Agencia Sputnik el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y confundador de la Sociedad Chilena de Criminología, Claudio González.El lema de esta edición es "desde Latinoamérica, desafíos en tiempos de cambios" y precisamente su foco será estudiar desde distintos campos científicos de la criminología cómo se comportó la región durante las protestas masivas que atravesaron algunos países y durante la pandemia del COVID-19, analizando también los desafíos para el próximo año.Las exposiciones, que al igual que en la primera versión del congreso del año pasado serán telemáticas debido a la pandemia, serán dictadas en un 50% por académicos chilenos y la otra mitad por investigadores extranjeros, principalmente de Argentina, España, Uruguay, Estados Unidos y Perú."Si bien esta es un congreso de carácter académico, es una actividad que está dirigida a un público general porque la criminología es una disciplina tan amplia que cabe mucha gente, desde muchas aproximaciones, gente del mundo del derecho, economistas, psicólogos, policías, de hecho ya hay más de 700 personas inscritas", afirmó González.El académico sostuvo que la realización de este tipo de encuentros es particularmente importante para expandir la criminología en la región, al asegurar que el estudio de esta ciencia no está tan desarrollada en las universidades como sí lo está en otras latitudes."En Latinoamérica casi no existen estudios formales de pregrado de criminología y los posgrados son menos intensos que los de Europa o Estados Unidos, pero eso no quita que acá se esté realizando investigación de mucha calidad en esta materia", añadió.Populismo penalGonzález aclaró que en el congreso no se abordarán temas de política contingente, como por ejemplo la elección presidencial que se realizará en Chile en diciembre, pero explicó que sí existe una crítica general de la criminología al mundo político y a la manera en que los candidatos proponen sus programas de Gobierno.El experto espera que este tipo de eventos masifiquen la importancia de la criminología en el mundo político y pidió a los candidatos —en general, sin mencionar ninguno— que agreguen elementos científicos, estudios sobre violencia en la sociedad y análisis de reacción del Estado a sus programas de Gobierno.Entre las exposiciones anunciadas en el programa del evento se puede encontrar: un foro sobre el impacto de las cuarentenas en la violencia intrafamiliar, un conversatorio sobre encarcelamiento materno y las consecuencias en sus hijos, estrategias para prevenir violencia en las cárceles, una presentación sobre discriminación en la prisión preventiva, entre otras.En estos cuatro días expondrán académicos de la Universidad de Málaga de España, de la Rutgers University de Estados Unidos, de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, de la Universidad de Edimburgo del Reino Unido, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Chile y otras.

