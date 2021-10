https://mundo.sputniknews.com/20211006/el-mapa-de-los-grupos-narcocriminales-mas-grandes-de-america-latina-1116818653.html

El mapa de los grupos narcocriminales más grandes de América Latina

América Latina es la región más violenta del mundo. Gran parte se debe a las organizaciones narcocriminales que operan allí. Las más poderosas sobrepasan la... 06.10.2021, Sputnik Mundo

La frágil democracia que atraviesan varios países de la América Latina, la corrupción, impunidad y la respuesta punitivista a los problemas de seguridad ciudadana —sumado al mísero estado en las que se encuentran las cárceles—, son algunos de los factores que favorecen el surgimiento y consolidación de organizaciones criminales, que buscan dinero a través de diversos delitos.En América Latina, la amplia mayoría de los grupos criminales se dedican al narcotráfico —especialmente de cocaína y marihuana—. Pero esta actividad ilícita, generalmente viene acompañada de otras: asesinatos a sueldo, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, explotación minera, tráfico de personas, de armas, etcétera.Pese a que la producción de cocaína se concentra en Colombia, Bolivia y Perú, su traslado hacia los países de consumo —Estados Unidos, Europa, Australia, Medio Oriente y China— hace que por todo el territorio latinoamericano se tracen rutas de tráfico, sobre todo en Brasil y México.Colombia: el territorio de los grandes narcoparamilitaresSegún el análisis de la organización de periodistas y académicos especializados en crimen organizado en América Latina Insight Crime, Los Urabeños "están en la cúspide criminal" en Colombia. Pero Los Caparros también mantienen una influencia territorial importante y participan directamente de economías como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Aunque no son los únicos: Los Pachenca, Los Puntilleros y Los Rastrojos, son hijos del paramilitarismo y también gozan de cierta importancia.También conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, ​Clan Úsuga y Bloque Héroes de Castaño. Según InSight Crime, es el grupo narcocriminal más "ambicioso y despiadado" de Colombia. Compuesto por ex mandos medios paramilitares, han causado que las tasas de homicidio "aumenten vertiginosamente" dondequiera que aparecen, acentuando así el conflicto interno en el país.A este grupo también se lo conoce como Frente Virgilio Peralta Arenas o Los Caparrapos. Heredero del paramilitarismo, mantiene una activa participación en el narcotráfico en los departamentos colombianos de Antioquia (noroeste) y Córdoba (norte).Considerados en el pasado como una subestructura de Los Urabeños, este grupo criminal inicia una disputa armada contra sus antiguos socios por el control de las rentas criminales provenientes del narcotráfico y la minería ilegal de oro en el noroccidente del país.En junio de 2021, el Gobierno de Iván Duque declaró que Los Caparros habían sido completamente desmantelados, pero según InSight Crime, el dictamen "podría ser demasiado optimista", dado "el historial de reciclaje criminal" del país.El equipo de InSight Crime también menciona como grupos narco-criminales al Ejército de Liberación Nacional, al ex-FARC Mafia, y al Ejército Popular de Liberación.Brasil: el país de los comandosComo el país más grande de América del Sur, Brasil produjo dos de los grupos criminales más poderosos de la región: el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho). Ambos comenzaron como pandillas carcelarias, pero luego se transformaron en organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de cocaína a Europa, y a las extorsiones y secuestros. Según InSight Crime, "el país se está volviendo cada vez más importante como mercado y punto de tránsito para la cocaína".Fundado en una prisión de Río de Janeiro en la década de 1960 como un grupo de autoprotección de los prisioneros, el Comando Vermelho es el grupo criminal más antiguo de Brasil. Comenzó con delitos menores —como asaltos y robos a bancos—, pero en los años 80 el grupo incursionó en el comercio de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río.El PCC es una pandilla inspirada en el grupo de autoprotección de prisioneros Comando Vermelho. Surgió en Sao Paulo durante la década de 1990, y ha librado una "sangrienta batalla" por el dominio en todo el país, asegura InSight Crime. Se cree que el grupo, que actualmente es la organización criminal más grande y mejor organizada de Brasil, cuenta con miembros en la mayoría de los estados del país, y ha expandido sus operaciones en el extranjero, tanto en países sudamericanos como de Europa y Asia.El Terceiro Comando Puro es uno de los grupos narcocriminales más poderosos de Río de Janeiro. Surgió de las divisiones del Comando Rojo a mediados de la década de 1980. Si bien no es tan dominante como algunos de sus rivales, el grupo ha mantenido presencia en el norte y el occidente de la ciudad, y es posible que esté forjando nuevas alianzas para expandir su control territorial.La Oficina del Crimen —por su nombre en español—, es mundialmente conocido por ser el autor del asesinato de la concejala Marielle Franco en agosto de 2018. Se trata de uno de los grupos milicianos más grandes y poderosos de Río de Janeiro.El grupo está conformado en su mayor parte por antiguos miembros de la Policía, así como por agentes en servicio, y sus miembros trabajan sobre todo como sicarios, pero su portafolio criminal incluye narcotráfico, extorsión y otras actividades del crimen organizado.También localizado en Río de Janeiro, Amigos dos Amigos fue creado por exmiembros del CV para luchar contra el dominio de ese grupo junto con miembros y exmiembros de las fuerzas represivas. Actualmente es una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de la ciudad.Bala na Cara (Bala en la cara, BNC) es el segundo grupo criminal más importante del estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. El grupo es conocido por la extrema violencia que emplea y por el control del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Porto Alegre. También se ha expandido a zonas fronterizas que conectan a Brasil con Uruguay, Paraguay y Argentina.México: ¿hogar de los criminales más violentos del hemisferio?Las organizaciones criminales "más grandes, sofisticadas y violentas" se encuentran en México, aseguran los expertos de InSight Crime. Mientras que hasta hace unos años el panorama criminal estaba dominado por un puñado de poderosos carteles, ahora se ha convertido en una red fragmentada de casi 200 grupos criminales cuyas alianzas "son en general frágiles y volubles". Si bien el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) todavía son dominantes, han surgido otros grupos hiperviolentos que se han forjado su lugar mediante el robo de petróleo (huachicoleo) y otros crímenes depredadores como la extorsión y el secuestro.Suele ser considerada como la organización narcotraficante más grande y poderosa del hemisferio occidental. El Cartel de Sinaloa es una alianza de algunos de los capos más importantes de México. Según Insight Crime, cuenta con conexiones internacionales y en los niveles más altos de la Policía Federal y el Ejército, y soborna a los miembros de ambas instituciones para mantener ventaja sobre sus rivales.Después de la tercera captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán en 2017, el cartel es dirigido por Ismael el Mayo Zambada.El CJNG es un grupo criminal que surge como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas con carteles más antiguos. Es conocido por su agresivo uso de la violencia y su campaña de relaciones públicas. Hoy es una de las organizaciones criminales más importantes de México y, a pesar de la captura de algunos de sus principales cabecillas, el grupo parece continuar en expansión.La Unión Tepito es un gran grupo criminal originario de Ciudad de México, que toma su nombre de uno de los barrios más grandes de la capital. Actualmente es la fuerza criminal dominante en la ciudad, y recurre al microtráfico, el tráfico de personas y la extorsión como fuentes de financiamiento.Recientemente su predominio se ha visto seriamente disputado, tanto por su archienemigo local, la Fuerza Anti-Unión, como por la incursión de carteles mexicanos más grandes.El Cartel de Tijuana, también conocido como la Organización Arellano Félix, tiene su base operaciones en uno de los pueblos fronterizos más importantes en términos estratégicos de México. Desde 2017, estableció una alianza con el CJNG para recuperar el control de la ruta a Estados Unidos por Tijuana, controlada por el Cártel de Sinaloa.En su larga y turbulenta historia, el Cartel de Juárez ha sido responsable del tráfico de toneladas de narcóticos desde México a Estados Unidos, y la intensa rivalidad del grupo con el Cartel de Sinaloa contribuyó a convertir a Juárez en uno de los lugares más violentos del mundo.

