Publican un video que muestra cómo se estrelló un F-35B británico en el Mediterráneo

Publican un video que muestra cómo se estrelló un F-35B británico en el Mediterráneo

El video en el que se muestra el momento exacto en el que se estrelló un caza F-35B británico ha sido publicado en las redes sociales. 29.11.2021

2021-11-29T23:29+0000

Aunque no se puede tener total certeza de la autenticidad de las imágenes, que parecen haber sido grabadas con un teléfono móvil desde la pantalla de videovigilancia del portaviones, lo que se muestra en el video concuerda con los testimonios del incidente que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2021 en el mar Mediterráneo.En él se puede ver al F-35B, la versión naval de aterrizaje vertical y despegue corto, a punto de alzar vuelo desde la cubierta del portaviones Queen Elizabeth. Pero se mueve mucho más lento de lo normal y al final de la rampa simplemente se desploma al mar por falta de empuje y velocidad.Afortunadamente, en las imágenes se puede apreciar que el piloto logró eyectarse en el último momento. De hecho, parece que el piloto estaba consciente del mal funcionamiento de la aeronave y antes de eyectarse intentó cambiar la orientación de la tobera del motor para generar una mayor velocidad de movimiento.El Ministerio de Defensa británico no ha refutado la veracidad de las imágenes, pero tampoco la ha confirmado, diciendo que "están al tanto del video que circula por las redes sociales y que es demasiado temprano para comentar sobre las posibles causas del incidente".Las posibles causas del accidente aéreoAunque hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales sobre las causas que llevaron al desplome del caza de quinta generación, el 23 de noviembre el periódico británico The Sun publicó un artículo en el que una fuente afín al incidente contó lo sucedido.Según el medio, el avión se estrelló a causa de un protector de lluvia de plástico rojo que se avistó en el agua cerca de la aeronave. Normalmente se debe retirar antes de operar la aeronave, pero por una razón desconocida esto no se hizo en esta ocasión.En particular, aparentemente ha sido el protector que se coloca en la toma de aire dorsal, que se utiliza durante los despegues cortos para proporcionar un empuje vertical.Generalmente, cuando una aeronave se estrella, se suspenden los vuelos de los demás aviones del mismo modelo hasta que se esclarezcan las causas del accidente con el fin de prevenir que se repita. Sin embargo, esto no se hizo en este caso, lo cual podría servir de indicio de que la causa del incidente estuvo clara para los militares británicos desde el principio. Como mínimo, es un indicio de que no se trata de un problema técnico inherente a la aeronave, sino más bien a un error operacional.En caso de que se confirme la información proporcionada por la fuente a The Sun, se trataría de una cadena de errores cometidos por varias personas, pues antes de proceder al despegue, cada aeronave debe ser inspeccionada por el personal técnico y por el propio piloto. Una de las cosas que deben detectar es que todos los protectores sean retirados. De hecho, por esta misma razón dichos protectores son de color rojo para que sean fáciles de ver.Visto lo baja que era la velocidad del F-35B cuando se desplomó al agua, lo más probable es que no quedó fuertemente dañado desde el punto de vista estructural. Por ello, el Ministerio de Defensa británico solicitó ayuda a EEUU para encontrar la aeronave y retirarla del mar para que no caiga en manos de otras naciones.

