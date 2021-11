https://mundo.sputniknews.com/20211129/legisladores-de-ecuador-denuncian-pacto-entre-oficialismo-y-partido-de-expresidente-correa-1118787255.html

Legisladores de Ecuador denuncian pacto entre oficialismo y partido de expresidente Correa

Legisladores de Ecuador denuncian pacto entre oficialismo y partido de expresidente Correa

QUITO (Sputnik) — Varias bancadas de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador denunciaron un supuesto pacto entre el oficialismo y el bloque correísta...

El viernes, en sucesivas votaciones, el Pleno no alcanzó los 70 votos necesarios para aprobar, negar o modificar la iniciativa del Ejecutivo.Según el jefe de la bancada de la ID, la posición de los legisladores de UNES, cuyo líder es el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), respondería a un "pacto del indulto", que incluiría un eventual perdón presidencial para beneficiar al exvicepresidente Jorge Glas.Glas está en prisión desde 2017 por la trama de corrupción ligada al caso Odebrecht, y fue sentenciado en 2020 por su participación en el caso conocido como Sobornos 2012–2016, por un delito de cohecho.El jefe del bloque de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, Salvador Quishpe, calificó de dudoso que la bancada íntegra de UNES se haya abstenido en la votación para negar y archivar el proyecto de ley.El legislador independiente Fernando Villavicencio, que preside la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dijo, por su parte, que durante el trámite de la reforma tributaria quedó claro que el Ejecutivo no cedió a chantajes.Villavicencio añadió que conoce que el bloque de UNES pidió el cambio de cárcel tanto para Glas como para el exsecretario Jurídico de Correa Alexis Mera, así como un salvoconducto para que pueda viajar a Argentina la ministra de Obras Públicas de Correa, María Duarte, actualmente refugiada en la Embajada de ese país en Quito.Mera y Duarte están sentenciados a ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016.Según Villavicencio, el Gobierno también recibió pedidos desde otros sectores que no identificó, para que se les de participación en los sectores eléctrico, petrolero y minero.A través de varios comunicados, la bancada de UNES respondió a las acusaciones señalando que sus legisladores votaron por negar el proyecto de ley pero no recibieron apoyo de los otros sectores.

ecuador

