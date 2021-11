https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-larga-lista-de-los-exfuncionarios-asociados-a-mancera-que-son-investigados-por-corrupcion-1118778509.html

La larga lista de los exfuncionarios asociados a Mancera que son investigados por corrupción

La larga lista de los exfuncionarios asociados a Mancera que son investigados por corrupción

Con la detención de uno de sus excolaboradores más cercanos, reviven las acusaciones por desvíos de recursos en contra del exjefe de Gobierno de la Ciudad de... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T20:42+0000

2021-11-29T20:42+0000

2021-11-29T21:26+0000

américa latina

política

ciudad de méxico

miguel ángel mancera

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118778720_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_dcfa081f7ac991659ba61cbe0c95c5e0.jpg

Este 28 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Julio César Serna, exjefe de Gabinete de Mancera, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció que el exfuncionario no declaró nueve propiedades que en total suman 30 millones de pesos (1,5 millones de dólares).El excoordinador general y exadministrador de la Central de Abastos es amigo de Mancera Espinosa desde que eran niños, al igual que su hermano, Luis Ernesto, quien fungió como secretario del exmandatario capitalino (por ahora no es investigado).Serna es parte de una red de más de 30 exfuncionarios públicos acusados de diferentes delitos durante su gestión entre 2012 y 2018, y las cuales incluso tienen relación con los proyectos de reconstrucción del sismo del 2017.Desvío de recursos y nepotismoDe acuerdo con la investigación de la Contraloría de la Ciudad de México, muchos de los desvíos de recursos se habrían dado desde las secretarías de Finanzas, la de Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda, y desde la Comisión de Reconstrucción.En el caso del extitular de la Secretaría de Finanzas y exsubsecretario de Administración y Capital Humano Miguel Ángel Vázquez se le acusa de crear una nómina paralela a la del gobierno capitalino con 32.000 plazas laborales y de dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE cuando fungió como presidente del Consejo de la caja de Previsión de la Policía, lo que dejó un daño al erario de más de 293 millones de pesos (14,6 millones de dólares).Vázquez se amparó en julio de 2019 cuando se giraron órdenes de aprehensión en contra de sus excolaboradores, pero en febrero de 2020 fue detenido y actualmente se encuentra preso.Al exoperador financiero de Mancera, además, se le acusa de realizar operaciones ilícitas por más de 986 millones de pesos (49,3 millones de dólares) en asociación con Néstor Abreu Cruz, exdirector general de Recursos Materiales, y Hedilberto Chávez Gerónimo, subscretario de Finanzas, quienes también está detenidos y sujetos a proceso.Quien fuera su pareja sentimental y exsubsecretaria de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas de la CDMX Berenice Guerrero Hernández, también fue detenida por su presunta participación en el desvío de casi 1.000 millones de pesos (50 millones de dólares) en complicidad con José Iván Morales Palafox, exfuncionario de la misma dependencia.Entre sus cercanos detenidos entre julio y diciembre de 2019 están Synthia Campos Hernández, exdirectora de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Finanzas; Joel Pazol Ruiz, exsubdirector de la dependencia, y a Gabriel Rincón Hernández, exservidor público de la misma dependencia.En el mismo año también fue detenido Édgar Takahshi Villanueva, exdirector de Licitación de Obras Públicas de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, quien en complicidad con Guerrero Hernández, Abreu Cruz y Chávez Gerónimo, habrían hackeado dos cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas para robar más de 190 millones de pesos (9,5 millones de dólares).Otro excolaborador de Mancera acusado de desvío de recursos es Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX, a quien se le adjudica un daño al erario de más 29 millones de pesos (1,45 millones de dólares) junto con cuatro exfuncionarios. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.Asimismo, José de Jesús Contreras Martín, exsubdirector Operaciones Financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, fue detenido en septiembre de 2020 acusado de actos de corrupción y desvío de recursos de la Dirección General de Administración Financiera, por un monto aún desconocido.Irregularidades en reconstrucciónLas investigaciones por desvío de recursos durante la administración de Miguel Ángel Mancera alcanzan la Comisión para la Reconstrucción creada tras el sismo del 17 de septiembre de 2017.Entre los exfuncionarios acusados están Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien presuntamente autorizó un apoyo de más de 46 millones de pesos (2,3 millones de dólares) para reparar ocho inmuebles dañados durante el 19-S, recursos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presume fueron desviados.El propio encargado de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Édgar Tungüí Rodríguez, fue detenido en España en abril de 2021 acusado por las autoridades capitalinas por uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por el presunto desvío de 48 millones de pesos (2,4 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas y conjuntos habitacionales.Otro excolaborador de Mancera detenido es el extitular del Instituto de Vivienda (INVI) y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins, quien es acusado de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de facultades (por esta imputación obtuvo un amparo para evitar el cumplimento de una orden de aprehensión).Por esta investigación, la FGJ-CDMX cateó los domicilios de Collins y decomisó 41 autos clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha, en octubre de 2020.Según la información de la propia fiscal capitalina, Ernestina Godoy, existen 23 averiguaciones previas abiertas en contra de excolaboradores de Mancera Espinosa, aunque se tiene en la mira a más de 30 exfuncionarios públicos, incluidos el jefe de Gobierno de la CDMX.Responde Mancera a detenciónTras darse a conocer la detención de Serna, Miguel Ángel Mancera declaró que confía en que su excolaborador podrá presentar su versión, al igual que lo han hecho otros exfuncionarios que han logrado obtener amparos contra las amputaciones.El exmandatario capitalino declaró que espera que esto no se trata de una "chicana política", pues "puede haber una interpretación política" al margen de las próximas elecciones."La verdad dudo de muchas de las afirmaciones. Me gustaría conocer la versión al respecto y, obviamente, la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar. Ojalá que los comicios se puedan realizar con tranquilidad", declaró Mancera Espinosa.

https://mundo.sputniknews.com/20201023/claves-para-entender-el-caso-del-exjefe-del-gobierno-de-cdmx-miguel-mancera-1093236162.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, ciudad de méxico, miguel ángel mancera, méxico