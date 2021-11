https://mundo.sputniknews.com/20211129/claudio-x-gonzalez-otro-candidato-mexicano-rumbo-al-2024-frente-civico-nacional-no-lo-descarta-1118770996.html

¿Claudio X. González, otro candidato mexicano rumbo al 2024? Frente Cívico Nacional no lo descarta

¿Claudio X. González, otro candidato mexicano rumbo al 2024? Frente Cívico Nacional no lo descarta

¿Qué es lo que busca el recién anunciado Frente Cívico Nacional en México? ¿Por qué unir a la oposición en un solo bloque e impulsar a un solo candidato contra... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T22:51+0000

2021-11-29T22:51+0000

2021-11-29T23:03+0000

américa latina

política

sociedad

gobierno de méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118774905_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7430badaeff3dc66dcd3caace002a6a3.jpg

"¿Quiere ser Claudio X. González candidato? A encuesta, porque en una de esas le gana a Diego (Fernández de Cevallos) o a (Gabriel) Quadri", dijo el presidente de México el pasado 25 de noviembre durante su conferencia de prensa diaria en tono de broma; sin embargo, el empresario podría ser una de las opciones presidenciales que el recién creado Frente Cívico Nacional podría impulsar rumbo a la elección presidencial del 2024. En entrevista con Sputnik, Fernando Belauzarán, uno de los integrantes de dicho frente el cual fue presentado este domingo 28 de noviembre, aseveró que no se descarta ningún nombre, incluido el del empresario y también fundador de la iniciativa Sí por México Claudio X. González, quien ha sido un férreo opositor al gobierno de López Obrador. "Si Claudio está en ese ánimo, tendrá la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias con otras personas, no veo yo por qué vamos a vetar a alguien", dijo Belauzarán a pregunta expresa del medio sobre si el nombre del empresario figura en el listado de posible candidatos rumbo al 2024. El Frente Cívico Nacional, detalló Belauzarán tiene cuatro ejes de trabajo: De acuerdo con el senador Emilio Álvarez Icaza, el frente no busca tener una ideología, sino causas cercanas a la gente, por lo que su estrategia será atender "una agenda ciudadana a nivel nacional y correlatos locales", señaló en entrevista. La idea de tener un solo candidato de oposición, explica, obedece a dos objetivos: quitar al partido de López Obrador el cual ostenta también la mayoría legislativa y abonar a los procesos democráticos del país, pues nunca se han hecho elecciones primarias para elegir a un candidato presidencial, tal y como es la idea del frente. La intención, coincide con Belauzarán, no es con miras a la creación de un partido político, pues además por los tiempos establecidos en la ley no es posible antes del 2024; sin embargo, lo que se busca, señala, es crear un espacio con enfoque de causa.

https://mundo.sputniknews.com/20211022/amlo-reta-a-opositores-no-esperen-a-2024-derrotenme-en-la-revocacion-de-mandato-1117416692.html

https://mundo.sputniknews.com/20211022/claudio-x-gonzalez-responde-a-amlo-la-4t-es-una-gran-farsa-que-acabara-muy-mal-1117429855.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

política, sociedad, gobierno de méxico, méxico