Alemania advierte a EEUU contra las sanciones por el Nord Stream 2

29.11.2021

El Gobierno alemán ha pedido a los congresistas estadounidenses que no impongan sanciones al gasoducto Nord Stream 2, insistiendo en que hacerlo "dañaría la unidad transatlántica", según ha informado Axios, citando documentos recién obtenidos.El documento se refiere a la Declaración Conjunta de Estados Unidos y Alemania sobre el apoyo a Ucrania y la seguridad energética europea que acordaron el presidente Joe Biden y la cancillera alemana Angela Merkel el 21 de julio. El acuerdo se firmó tras la decisión de Biden de renunciar a las sanciones impuestas a la empresa encargada del Nord Stream 2. En virtud de la Declaración Conjunta, Alemania se comprometió a tomar medidas, incluidas las sanciones, si Rusia "utiliza la energía como arma" contra Ucrania y Europa.El documento sostiene que Alemania sigue actuando en el espíritu de la Declaración Conjunta, enumerando "la presión pública, las medidas políticas y las medidas económicas" para castigar a Rusia por cualquier posible infracción. Esto incluye la "evaluación" de la suspensión de futuras reuniones políticas y la revisión de "posibles" limitaciones y restricciones a futuros proyectos rusos de combustibles fósiles, sin incluir el proyecto Nord Stream 2.El Nord Stream 2 no ha suavizado la política exterior alemana respecto a Rusia. Lo que es más, Berlín "ha enviado fuertes señales a Moscú cuando ha considerado que Rusia infringía el derecho internacional, incluso a costa de aceptar una tensión en las relaciones germano-rusas", argumentan los autores del documento.Al mismo tiempo, insisten en que el Nord Stream 2 no es en absoluto una amenaza para Ucrania "siempre que se garantice un tránsito de gas razonable". Afirman que la Declaración Conjunta permite a Alemania y a Estados Unidos garantizar que Moscú "cumpla el actual acuerdo de tránsito de gas con Ucrania y lo amplíe más allá de 2024".Asimismo, "la concesión de la certificación [a Nord Stream 2] no pondrá en riesgo la seguridad del suministro de gas en Alemania y la UE", destaca el documento, citando la evaluación del Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi) y del regulador independiente.Al abordar la última subida de los precios del gas en Europa, el documento afirma además que se trata de "un fenómeno global y no puede atribuirse exclusivamente a Rusia".Además, las sanciones de Estados Unidos contra el Nord Stream 2 "solo serían una victoria para Putin", ya que sembraría discordia entre los aliados de la OTAN, afirman los autores.Los legisladores estadounidenses están estudiando la posibilidad de imponer nuevas sanciones al oleoducto ruso-alemán: a principios de este mes, un grupo de senadores republicanos propuso una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que obligaría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sancionar a Nord Stream 2 AG, la empresa encargada del gasoducto.

