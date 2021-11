https://mundo.sputniknews.com/20211128/presidente-de-peru-pide-destinar-presupuesto-a-afectados-por-terremoto-en-region-amazonica-1118743358.html

Presidente de Perú pide destinar presupuesto a afectados por terremoto en región amazónica

LIMA (Sputnik)— El presidente de Perú, Pedro Castillo, viajó a la región amazónica del país para inspeccionar los lugares afectados por el sismo de magnitud... 28.11.2021, Sputnik Mundo

El mandatario añadió que él y su equipo se trasladarán también a los otros pueblos afectados por el terremoto."Un Gobierno del pueblo debe estar donde el pueblo nos llama, donde pasan las cosas (…) Hemos establecido que nuestro Gabinete, los ministerios y los órganos desconcentrados del Gobierno central atiendan, no solamente en La Jalca Grande, sino todos los lugares donde este terremoto ha cobrado muchos daños", expresó."Perú en estos momentos no solo necesita responsabilidad sino también unidad", afirmó.El mandatario se reunió con las familias afectadas y dijo que su Gobierno no descansará "hasta que la población tenga la seguridad de estar en sus hogares tranquilos".El Centro Sismológico Nacional de Perú detectó el sismo a las 05.52 hora local (10:52 GMT), a unos 98 kilómetros al este de Santa Maria De Nieva, Condorcanqui.El hipocentro fue localizado a 131 kilómetros de profundidad.Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), al menos cuatro personas resultaron heridas, 867 damnificadas y 1.216 afectadas tras el temblor.Respecto a los daños materiales, el jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) y coordinador del COEN, Carlos Yañez, detalló que hay 220 viviendas afectadas: 81 son inhabitables y 75 destruidas.

