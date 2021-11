https://mundo.sputniknews.com/20211128/castillo-expresa-su-solidaridad-con-los-afectados-por-el-terremoto-en-la-region-amazonica-1118737846.html

Castillo expresa su solidaridad con los afectados por el terremoto en la región amazónica

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región... 28.11.2021, Sputnik Mundo

"Toda mi solidaridad con el pueblo de Amazonas ante el fuerte sismo ocurrido. He dispuesto que los ministerios y diferentes instancias del Ejecutivo desplieguen acciones inmediatas. No están solos, hermanos. Apoyaremos a los afectados y actuaremos frente a los daños materiales", dijo Castillo en Twitter.El Centro Sismológico Nacional detectó el sismo a las 05:52 hora local (10:52. GMT), a unos 98 kilómetros al este de Santa Maria De Nieva, Condorcanqui.El hipocentro fue localizado a 131 kilómetros de profundidad.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC) indica que el terremoto ocurrió a unos 42 kilómetros al nornoroeste de Barranca y tuvo su hipocentro a 112,5 kilómetros de profundidad.La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra peruana descartó el peligro de tsunami.Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el terremoto "se percibió fuerte en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto". "Se continúa con el monitoreo. Hasta el momento no se reportan daños personales", tuiteó el ente.Se trata del segundo temblor que sacude el país sudamericano este domingo, 28 de noviembre, tras el de magnitud 5,2 ocurrido a 44 kilómetros al oeste de Provincia Constitucional del Callao (Lima) a las 01:32 hora local, con el hipocentro localizado a 65 kilómetros de profundidad.Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas, tan solo algunos daños materiales.

