https://mundo.sputniknews.com/20211128/maduro-afirma-que-mision-de-la-ue-fue-a-venezuela-como-espia-para-manchar-las-elecciones-1118743597.html

Maduro afirma que misión de la UE fue a Venezuela como espía para manchar las elecciones

Maduro afirma que misión de la UE fue a Venezuela como espía para manchar las elecciones

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de espía a la delegación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE... 28.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-28T22:13+0000

2021-11-28T22:13+0000

2021-11-28T22:13+0000

américa latina

venezuela

ue

nicolás maduro

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108907/85/1089078550_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_20769b661197766b240fe62ccb4102c8.jpg

"Una delegación de espías esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados libremente espiando la vida social, económica y política del país (…) Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para tratar de manchar a Venezuela, y la Unión Europea no pudo manchar a Venezuela y el proceso electoral ha sido impecable", expresó Maduro durante una alocución.Maduro indicó que la misión de la UE no encontró elementos para criticar el sistema electoral de su país, por lo que presentó un informe "lleno de improvisaciones y mal redactado".El mandatario señaló que es la primera vez que una misión electoral despliega tantos observadores en unas elecciones en Venezuela."Lo que vimos nosotros en la delegación de la Unión Europea jamás lo hemos visto en 22 años, aquí han venido delegaciones de la Unión Africana, de la Asociación de Estados del Pacífico y de Asia, de los Centros de Expertos Electorales de América Latina, de Unasur, del Mercosur, de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), hasta de la OEA (Organización de Estados Americano) han venido muchas veces nunca desplegaron tantos en número de supuestos observadores con una metodología de espía", comentó.Luego de 15 años la Unión Europea observó las elecciones venezolanas, para las cuales desplegó más de 100 observadores en todo el país sudamericano.De acuerdo con el informe preliminar que presentó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, las elecciones regionales tuvieron mejores condiciones que procesos anteriores, debido entre otras cosas a la participación de la oposición y a la reforma del Consejo Nacional Electoral.La jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea, Isabel Santos, destacó el pasado 23 de noviembre que el país caribeño vive un "momento histórico", y recordó que la presencia de los veedores fue el resultado de un proceso de diálogo entre todos los sectores de la vida política venezolana.Santos señaló una presunta falta de independencia del sistema de justicia venezolano, y explicó que esto estará dentro de las recomendaciones que se realizará a las autoridades de la nación caribeña para implementar de cara a próximos comicios para mejorar las características democráticas.Los comicios del domingo contaron con la presencia de 300 veedores internacionales de más de 50 países.El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo una victoria electoral que le otorgó 19 de las 23 gobernaciones del país.De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, la participación en las elecciones fue de 42,6%.

https://mundo.sputniknews.com/20211126/paises-candidatos-a-la-ue-y-los-de-aelc-se-suman-a-sanciones-contra-venezuela-1118696671.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-ue-destaca-mejora-en-condiciones-electorales-de-venezuela-y-mayor-equilibrio-del-cne-1118558372.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, ue, nicolás maduro, elecciones