Descubren un tipo de radiación capaz de matar al COVID-19 y al virus de la polio

Un equipo de científicos descubrió una forma especial de radiación que puede matar a más del 99% de los patógenos que habitan diferentes superficies en tan... 28.11.2021, Sputnik Mundo

La investigación llevada a cabo por académicos de la Universidad de Ariel de Israel demostró que la radiación con ondas milimétricas puede matar el 99% del coronavirus y el virus de la polio de las superficies en cuestión de segundos."Nuestro laboratorio se centra en las fuentes de radiación electromagnética. Este tipo de radiación opera en el régimen de ondas milimétricas, lo que significa que tienen una longitud de onda de unos tres milímetros. A modo de comparación, la radiación de un teléfono móvil tiene una longitud de onda de unos 30 centímetros y la de un microondas de unos 12 centímetros", explicó el coautor del estudio Moshe Einat.Según cita The Jerusalem Post, las ondas milimétricas tienen muchas aplicaciones en el campo de la medicina y también pueden ser eficaces para atacar a tumores y matar células cancerosas. Además, se pueden utilizar para transferir energía y electricidad sin utilizar cables.Después de la propagación de la pandemia, los investigadores tuvieron la idea de usar las ondas para matar el virus y comenzaron a cooperar con otros especialistas.Aunque esta tecnología aparentemente no puede apuntar al coronavirus en el cuerpo humano, los científicos aseguran que puede ser muy útil para habitaciones, equipos y todo tipo de superficies que deben estar libres del coronavirus y el virus de la polio ya que en el estudio con ambos virus se obtuvieron resultados similares.Los investigadores explicaron que la radiación es muy suave, por lo que no calienta ni afecta las superficies, esto la hace apta para áreas delicadas e incluso equipos electrónicos. Ahora los investigadores planean centrarse en aplicar esta técnica para desinfectar el agua.

