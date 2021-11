https://mundo.sputniknews.com/20211128/como-el-sueno-esta-relacionado-con-el-riesgo-de-padecer-enfermedades-cardiacas-1118741019.html

Cómo el sueño está relacionado con el riesgo de padecer enfermedades cardiacas

Dormir demasiado puede ser tan dañino como dormir poco, ya que ambos extremos pueden estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad... 28.11.2021, Sputnik Mundo

El estudio consistió en evaluar los efectos que tiene sobre la salud el sueño excesivo. Para ello, los investigadores analizaron el patrón de dormir de 14.000 personas en las cuales se observó factores como los hábitos dietéticos, la rutina de ejercicios, el tabaquismo, los patrones de sueño y las afecciones médicas.Durante siete años los investigadores buscaron en los participantes factores de riesgo para ataques cardiacos, insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrovascular y niveles de proteína C reactiva, un marcador inflamatorio asociado con enfermedades cardiacas. Así determinaron que las personas que dormían menos de 6 horas y aquellos que dormían más de 7 horas tenían un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.En tanto, los participantes con tasa de riesgo más baja fueron aquellos que dormían regularmente entre 6 y 7 horas cada noche, aunque es una recomendación estándar que no se aplica a todos, ya que mucho depende de la calidad de sueño que se tenga y la hora a la que uno se duerme.De acuerdo con el estudio, citado por el medio Sabah, si uno se siente muy somnoliento durante el día es muy probable que no esté durmiendo lo suficiente. Si no logra conciliar el sueño durante una hora o más, significa que pasa más tiempo recostado en cama y menos tiempo dormido.Mejorar la calidad de sueño es posible siempre y cuando:

