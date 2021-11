https://mundo.sputniknews.com/20211126/expertos-de-sudafrica-aseguran-que-las-vacunas-protegen-contra-casos-mortales-por-nueva-variante-1118688646.html

Expertos de Sudáfrica aseguran que las vacunas protegen contra casos mortales por nueva variante

Expertos de Sudáfrica aseguran que las vacunas protegen contra casos mortales por nueva variante

MOSCÚ (Sputnik) — Las vacunas existentes contra el COVID-19 mantendrán su eficacia contra hospitalizaciones y muerte por la nueva variante del virus detectada... 26.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-26T14:32+0000

2021-11-26T14:32+0000

2021-11-26T14:32+0000

internacional

💗 salud

sudáfrica

coronavirus

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1111970538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70b9329bdf54a5e10f55a0dc015baca1.jpg

Se agrega que por el momento, los científicos no han identificado ningún síntoma inusual de contagio con esta nueva variante del coronavirus.Además, se espera que la sensibilidad general de las pruebas PCR o pruebas rápidas de antígenos no se vea afectada.Más temprano esta semana, el periódico Daily Mail informó que los científicos del Reino Unido habían advertido de la detección en Botsuana de una variante del virus SARS-CoV-2 con 32 mutaciones. La mayoría de las mutaciones apuntan a una alta transmisibilidad del virus y su resistencia a las vacunas. La variante tiene más cambios en la proteína de la espícula que las demás.El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica confirmó previamente el surgimiento de la nueva variante en el país, con 22 casos registrados hasta la fecha.Según el periódico The Financial Times, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó una reunión extraordinaria para debatir esa nueva variante del coronavirus.

https://mundo.sputniknews.com/20210817/los-4-jinetes-del-coronavirus-y-la-preocupacion-que-provocan-1115144365.html

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, sudáfrica, coronavirus, vacunación contra el covid-19