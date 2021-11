https://mundo.sputniknews.com/20211126/basura-espacial-un-peligro-sin-salida-que-crece-a-un-ritmo-vertiginoso-1118692155.html

Basura espacial, un peligro "sin salida" que crece a un ritmo vertiginoso

La cantidad de basura en el espacio ultraterrestre crece a un ritmo vertiginoso, al tiempo que la humanidad todavía no ha sido capaz de "inventar un sistema... 26.11.2021, Sputnik Mundo

Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, constató que "la abundancia de objetos que hay en el espacio ultraterrestre genera abundancia de basura espacial", un problema que por ahora no tiene "salida"."Lo único que ha hecho es dictar una serie de medidas de mitigación para evitar hasta donde sea posible la producción de los desechos espaciales. Por ejemplo, dicen que si un satélite geoestacionario va a terminar su vida útil –que dura aproximadamente 15 o 18 años–, entonces el país que lo ha lanzado debe tener la obligación de sacarlo a una órbita más alta, a efecto de que no constituya un peligro. Por otro lado, la basura y los desechos que puedan atraerse hacia la Tierra, es decir, que entren hacia la atmósfera, hay que hacerlo, para que al entrar a la atmósfera se quemen y se desintegren y así no constituirían peligro", apuntó.De acuerdo con Rey Córdoba, hasta que no se encuentre "una respuesta o una forma de evitar la producción de desechos" en el espacio ultraterrestre, se debería limitar las actividades que hacen agravar el problema, entre ellas el "turismo espacial".

