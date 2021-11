https://mundo.sputniknews.com/20211125/los-beatles-quisieron-hacer-una-pelicula-de-el-senor-de-los-anillos-pero-no-se-les-permitio-1118658085.html

Los Beatles quisieron hacer una película de 'El señor de los anillos' pero no se les permitió

Los Beatles quisieron hacer una película de 'El señor de los anillos' pero no se les permitió

Décadas antes de que 'El señor de los anillos' llegara a la gran pantalla, los Beatles intentaron producir las películas de la trilogía. Sin embargo, su autor... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T18:51+0000

2021-11-25T18:51+0000

2021-11-25T18:51+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

beatles

películas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1118657802_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_8031c5f6d900f08fdf9102df137f8bee.jpg

Jackson, quien terminó encargado de dirigir, producir y coescribir las taquilleras películas de El señor de los anillos a principios de los años 2000, acaba de producir una série documental acerca del icónico cuarteto de Liverpool. La producción se llama The Beatles: Get Back y muestra imágenes de la banda grabando su último álbum, Let It Be, informó Business Insider.Fue justamente al producir el documental sobre los Beatles que Jackson se enteró que los músicos habían intentado convertir la obra de Tolkien en películas.Según el director, los miembros de la banda leyeron los libros de la trilogía durante un viaje a la India a finales de la década del 60 del siglo pasado y se quedaron bastante entusiasmados con la idea de retratarlos en la gran pantalla.Si Tolkien hubiera autorizado la producción, los papeles se habrían distribuido de la siguiente manera: Paul McCartney como Frodo, John Lennon como Gollum, George Harrison como Gandalf y Ringo Starr como Sam, detalló BBC.Los Fab Four incluso ya habían elegido un director para la cinta: Stanley Kubrick, quien, en aquel momento ya había recibido numerosos galardones por Espartaco y 2001: Odisea del espacio.Las tres cintas de El señor de los anillos dirigidas por Jackson se convirtieron en una de las series cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, con una taquilla mundial de casi tres millones de dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20211011/paul-mccartney-revela-al-verdadero-culpable-del-fin-de-los-beatles-1116956607.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/reaparece-la-version-sovietica-de-el-senor-de-los-anillos-tras-30-anos-en-el-olvido-1110950722.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, beatles, películas