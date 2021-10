https://mundo.sputniknews.com/20211011/paul-mccartney-revela-al-verdadero-culpable-del-fin-de-los-beatles-1116956607.html

Paul McCartney revela al verdadero culpable del fin de los Beatles

Por décadas, la historia del rock había acusado a sir Paul McCartney de ser el responsable de la ruptura de los Beatles.

Al recordar lo que llamó el "período más difícil" de toda su vida, McCartney reveló que quería que el grupo continuara, especialmente porque después de solo ocho años juntos, todavía estaban creando "cosas bastante buenas"."Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara", sostuvo el artista inglés.McCartney considera que si Lennon no hubiera renunciado, la carrera de la icónica banda podría haber durado muchos años más.El bajista de la banda puso de relieve, sin embargo, que no responsabiliza a Yoko Ono por el fin de los Beatles."Eran una gran pareja. Había una gran fuerza allí", expresó.Los rumores de que McCartney fue el responsable de la separación del cuarteto de Liverpool surgieron a raíz de que, en 1970, dijo en una entrevista que los Beatles ya no existían. En aquel momento, el grupo ya estaba separado, pero la decisión todavía no se había hecho pública. El cantante también fue acusado de dañar a la relación entre los cuatro miembros de la banda al involucrar abogados en sus contiendas.La entrevista completa con McCartney se transmitirá en el nuevo programa This Cultural Life de la radio BBC 4 el próximo 23 de octubre.

