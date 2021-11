https://mundo.sputniknews.com/20211125/gobierno-de-brasil-no-ve-necesario-exigir-vacunas-contra-covid-19-a-extranjeros-1118666354.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Brasil no ve necesario implantar la exigencia del llamado pasaporte de vacunas anti-COVID-19 para los viajeros... 25.11.2021, Sputnik Mundo

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, se mostró contrario a la medida: "No es necesario, (la vacuna) no impide la transmisión de la enfermedad", afirmó en declaraciones a la prensa, recoge el diario local Folha de São Paulo.Previamente, la Anvisa, que actúa como un órgano consultor, había recomendado aplicar la exigencia para que Brasil no se convirtiera en el destino preferido de los turistas que no se vacunan contra el COVID-19.El Consejo de Secretarios de Salud de los estados de Brasil (Conass) y de los municipios (Conasems) divulgaron notas en apoyo a la recomendación de Anvisa.No obstante, el Gobierno todavía no tomó una decisión definitiva, ya que para ello también deberían pronunciarse el Ministerio de Salud y de la Casa Civil, que junto con el de Justicia son los encargados de implantar restricciones en las fronteras.

