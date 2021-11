https://mundo.sputniknews.com/20211125/regulador-de-brasil-pide-al-gobierno-que-exija-vacunas-anti-covid-19-a-extranjeros-1118660273.html

Regulador de Brasil pide al Gobierno que exija vacunas anti-COVID-19 a extranjeros

Regulador de Brasil pide al Gobierno que exija vacunas anti-COVID-19 a extranjeros

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) pidió al Gobierno que implante la exigencia de vacunas contra el... 25.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-25T20:15+0000

2021-11-25T20:15+0000

2021-11-25T20:15+0000

américa latina

brasil

anvisa

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106654738_0:76:2436:1446_1920x0_80_0_0_c361e518fdf441accaf775b4de5b5a14.jpg

En un comunicado, este órgano gubernamental destacó que el objetivo es "establecer una nueva política de fronteras y de restricciones, alineada a las medidas de otros países, que indican una convergencia para que los certificados de vacunación contra el COVID-19 sean requeridos en el ingreso en su territorio".La Anvisa añadió que el hecho de que Brasil no exija certificados de vacunación "puede propiciar que el país se vuelva uno de los países escogidos por los turistas y viajeros no vacunados", lo que no es deseable desde el punto de vista del riesgo que ese grupo representa para la población brasileña y para el sistema público de salud.La Anvisa es un órgano regulador y actúa como asesoramiento técnico del Ministerio de Salud, que de momento no tomó ninguna decisión definitiva respecto a la exigencia de vacunas contra el COVID-19 para entrar al país.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, anvisa, vacunación contra el covid-19