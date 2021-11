https://mundo.sputniknews.com/20211124/putin-participa-en-los-ensayos-de-la-vacuna-nasal-contra-el-coronavirus-1118590242.html

Putin participa en los ensayos de la vacuna nasal contra el coronavirus

SOCHI (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró haber participado en los ensayos de la vacuna nasal contra el COVID-19. 24.11.2021, Sputnik Mundo

Putin señaló que "justo seis meses después [de la vacunación] el nivel de anticuerpos bajó y los especialistas recomendaron que me revacunara lo que hice hace unos días"."Primero me hicieron una inyección y al día siguiente (...) me administraron la segunda parte del procedimiento es decir este polvo nasal", dijo.

