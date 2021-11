https://mundo.sputniknews.com/20211124/el-peligro-mortal-que-esconden-las-almendras-1118593503.html

El peligro mortal que esconden las almendras

Las almendras no solo son deliciosas, sino que también aportan muchos beneficios a nuestra salud, y es que son ricas en proteína, fibra y grasas buenas. Pero... 24.11.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

Las almendras contienen un glucósido llamado amigdalina que les da sus característicos sabor y olor, cuenta a Sputnik la nutricionista Svetlana Fus. Pero al ser ingerido, este compuesto emite "uno de los venenos más peligrosos": el cianuro de hidrógeno.La dietista aconseja consumir las almendras con moderación y no superar la dosis recomendada de 30 gramos al día. Y para eliminar el cianuro, simplemente es necesario tostarlas en horno durante 8-10 minutos a 180 grados, si no lo hizo el fabricante.Las almendras son un tentempié perfecto, y es que no pierden sus beneficios y nutrientes durante largo tiempo, concluye Fus.Los principales beneficios de las almendras:

💗 salud, 🥚 alimentación