Rosario Robles convoca desde la cárcel a una resistencia civil pacífica para que la liberen

"Para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta, para alzar la voz, fortaleciendo la postura que ha expresado el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, señalando que en México se abusa de la prisión preventiva", agregó en un mensaje grabado desde el penal de Santa Martha Acatitla, en el sur de la Ciudad de México.Las jornadas de protesta comenzaron con una oración religiosa en solicitud de paz, señaló Robles, quien encabezó la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio del priista Peña Nieto."México no necesita polarización, México no necesita odio, México necesita reconciliación, México necesita paz, nuestro país está ensangrentado, nuestro país está de luto, somos las mujeres las que lo podemos cuidar, las que lo podemos levantar", declaró Robles."Así que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia, porque si es venganza no es justicia", agregó.La exsecretaria de Estado está acusada de operar una red de desvío de recursos a través de universidades públicas, en un caso identificado como La Estafa Maestra y que destapó una indagatoria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El gobierno de Peña Nieto desvió alrededor de 7.670 millones de pesos (unos 357 millones de dólares) a través de 11 dependencias entre 2013 y 2014."Estamos generando un retroceso muy grave en nuestro país, México tiene una deuda con la justicia, México tiene una deuda con sus mujeres, vayamos todos juntos unidos de la mano a la jornada por la reconciliación, la paz, a la jornada por la resistencia civil pacífica a favor de la justicia", agregó Robles en su mensaje, divulgado en sus redes sociales.

