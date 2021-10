https://mundo.sputniknews.com/20211008/secretario-de-amlo-ironiza-sobre-inundacion-de-aeropuerto-de-pena-nieto-1116912863.html

Secretario de AMLO ironiza sobre inundación de aeropuerto de Peña Nieto

"Cuando la naturaleza retoma su lugar", escribió el funcionario del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un episodio más de la disputa que ha significado la cancelación del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) entre el actual sexenio y el anterior, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto.Antes de tomar posesión como mandatario federal en diciembre de 2018, López Obrador convocó a una consulta ciudadana para decidir la cancelación del proyecto de infraestructura impulsado por Peña Nieto, opción que resultó mayoritaria.El entonces presidente electo aseguró en campaña electoral y también como ganador de las elecciones de 2018 que el proyecto fomentaría la corrupción porque se construía un aeropuerto en una zona lacustre, lo que generaría un gasto inagotable en mantenimiento con riesgo de beneficiar a privados en colusión con las autoridades federales.Desde entonces, el actual presidente impulsa la construcción de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, ubicada al noreste de la Ciudad de México, para contrarrestar la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la alcaldía Iztacalco de la capital del país y con decenas de vuelos nacionales e internacionales al día.El mensaje del titular de la Sedatu de este 8 de octubre surge como reiteración de la postura del gobierno federal de que la obra era inadecuada por su localización en una zona propensa a inundaciones, además de que el proyecto fue criticado por ambientalistas que llamaron a recuperar, en cambio, el Lago de Texcoco.

