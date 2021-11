https://mundo.sputniknews.com/20211118/estados-unidos-polonia-y-la-obsesion-contra-el-nord-stream-2-1118391096.html

Estados Unidos, Polonia y la obsesión contra el Nord Stream 2

Estados Unidos, Polonia y la obsesión contra el Nord Stream 2

Polonia pide frenar el gasoducto Nord Stream 2. Estados Unidos rompe record de muertes por sobredosis de drogas. Venezuela entra en la recta final de sus... 18.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-18T16:20+0000

2021-11-18T16:20+0000

2021-11-18T16:20+0000

octavo mandamiento

eeuu

moscú

polonia

alemania

drogas

turistas

cancún

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1118390984_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_625a600a8343c51132571e03dfb64ad3.png

Estados Unidos, Polonia y la obsesión contra el Nord Stream 2 Estados Unidos, Polonia y la obsesión contra el Nord Stream 2

Para la puesta en marcha del gasoducto ruso Nord Stream 2 hace falta superar algunas trabas burocráticas y las partes interesadas creen que será posible arreglarlo todo en la mayor brevedad posible.Sin embargo, Polonia, uno de los principales oponentes al proyecto del gasoducto, capaz de bombear 55 mil millones de metros cúbicos de combustible al año y aportar considerablemente a la seguridad energética de Europa, una vez más intenta politizar el tema puramente económico a fin de impedir que el Nord Stream 2 esté puesto en explotación.El gasoducto ruso Nord Stream 2 "debe ser parado", aseguró el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista con el tabloide alemán Bild."Hace falta trabajar juntos en nombre de la paz e impedir que Vladímir Putin reciba dinero adicional de los ingresos por los recursos energéticos que podrá invertir en aumento de armamentos", afirmó Morawiecki.Las declaraciones del primer ministro polaco se hicieron en el contexto de la suspensión por la Agencia Federal de la Red alemana (Bundesnetzagentur, BNA) de los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Según el ente, solo sería posible certificar a un operador del gasoducto Nord Stream 2 si estuviera organizado acorde a la legislación alemana.Nord Stream 2 AG tiene su sede en Zug (Suiza) y ha decidido no cambiar su forma legal sino establecer una subsidiaria, conforme a las leyes de Alemania con el único propósito de gestionar el tramo alemán del gasoducto."Actitud puramente politizada"Para el diputado ruso Artiom Túrov, vicepresidente del Comité parlamentario para los asuntos de la Comunidad de Estados Independientes, las declaraciones del premier polaco son muestra de "una actitud puramente politizada con evidentes tintes rusófobos"."Tratan de convertir el proyecto puramente económico –como lo es el Nord Stream 2– en instrumentos políticos. Pero lo que importa, es el consumidor, porque Alemania y otros países de la Unión Europea están interesados en tener nuevos recursos energéticos, la economía germana y de otros países necesitan gas ya que están cerrando centrales atómicas y térmicas. Por consiguiente (el proyecto) es de importancia vital para el desarrollo de la producción y el funcionamiento del sector civil de los países comunitarios. Por ello, todas esas declaraciones, incluidas las de los políticos polacos, son nada más que un intento de llamar la atención a sus personas y una vez más politizar el tema", resaltó Túrov.A su vez, Túrov comentó que estaba "seguro de que el gasoducto Nord Stream 2 será puesto en explotación ya que de lo contrario no podrá funcionar la economía de la UE. Además, Rusia siempre –desde el período de la Unión Soviética- ha sido y sigue siendo un proveedor responsable que nunca ha fallado ante sus socios y venía cumpliendo cabalmente todos los compromisos contractuales", acotó.El precio del gas natural en Europa se disparó más del 5% este martes después de que la Agencia Federal de Redes de Alemania anunciara que suspende temporalmente el procedimiento de certificación de Nord Stream 2 AG como operador independiente del gasoducto Nord Stream 2.Mientras, Moscú espera que no se retrasen los plazos para completar la certificación del gasoducto Nord Stream 2, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.La diplomática aclaró que Moscú parte de las explicaciones de Alemania: la suspensión de la certificación de Nord Stream 2 se debe a que la empresa operadora Nord Stream 2 AG necesita cumplir con varias formalidades legales, incluida la creación de una sucursal en Alemania."Los trabajos correspondientes ya están en curso, contamos con que, una vez finalizados, continuará la tramitación de los permisos para Nord Stream 2 y los plazos para completar la certificación del gasoducto no cambiarán", dijo Zajárova ante la prensa.EEUU marca récord histórico de sobredosis mortales de drogasLas muertes por sobredosis de drogas en EEUU alcanzaron una cifra sin precedentes, tratándose de 100.000 fallecidos en el período de 12 meses que finalizó en abril pasado, según datos oficiales que acaban de hacerse públicos.En su portal, la CNN sostiene que "la epidemia de drogas en EEUU es la más mortífera que jamás haya existido". La cadena entrevistó al experto Matt Polacheck, quien dijo que "ni siquiera es una epidemia o una crisis", sino que calificó la situación como una auténtica "tragedia". Asimismo, constató que los opioides continúan siendo la causa principal de muertes por sobredosis de drogas.Ante este desafío, el presidente norteamericano, Joe Biden, afirmó que su Gobierno está comprometido con fortalecer la prevención, promover la reducción de daños, expandir el tratamiento y apoyar a las personas en recuperación, así como reducir el suministro de sustancias nocivas. "A medida que continuamos avanzando para derrotar la pandemia de covid-19, no podemos pasar por alto esta epidemia de pérdidas, que ha afectado a familias y comunidades en todo el país", dijo el mandatario en un comunicado.En este contexto, el diario Los Angeles Times constata que "funcionarios del gobierno presionan al Congreso para que dedique miles de millones de dólares más para combatir el problema". El medio señala que "las muertes de sobredosis superan ahora las muertes por accidentes automovilísticos, armas de fuego e incluso influenza y neumonía". "El total se acerca al de la diabetes, la 7ma mayor causa de muertes en el país", añade Los Angeles Times.Por su parte, la cadena teleSUR recuerda que "la Administración Biden aprobó la Ley del Plan de Rescate Americano la cual incluye 1.500 millones de dólares para la prevención y tratamiento de trastornos asociados al consumo de sustancias; y 30 millones para financiar los servicios locales en personas que luchan contra la adicción, incluidos los programas de intercambio de jeringuillas".Este plan está disponible en la web presidencial de Biden, donde se lee que "el desafío con los efectos de trastornos por el uso de sustancias no se limita a los opioides". "Millones de personas se ven afectadas por el abuso de otras sustancias como el alcohol o la metanfetamina. Los últimos estimados indican que, en el 2018, casi 68,000 estadounidenses murieron debido a una sobredosis de drogas, de las cuales casi 47,000 involucraron a un opioide. Y, los impactos de esta crisis repercuten en nuestras aulas y vecindarios, en pueblos pequeños y en ciudades grandes", señala el texto, donde se promete que "Biden abordará esta crisis asegurándose de que las personas tengan acceso a seguros de salud de alta calidad, incluyendo el tratamiento para los trastornos por el uso de sustancias y los servicios de salud mental".A pesar de estas promesas, la situación no deja de empeorarse.Se reanudan vuelos directos regulares entre Moscú y CancúnAeroflot, la mayor aerolínea de Rusia, reanudó a partir de este 18 de noviembre los vuelos directos a Cancún, con tres frecuencias semanales, figurando México entre los 10 destinos predilectos de los viajeros rusos."El 80% de los rusos que visitan México lo hacen a Cancún, de manera que estamos seguros de que este nuevo vuelo será muy exitoso. Si lo juntamos con los vuelos chárter de otras aerolíneas rusas que ya también están viajando a México, tendremos por lo menos 23 vuelos al mes entre Moscú y Cancún", manifestó la Embajadora de la nación latinoamericana ante el Kremlin, Norma Pensado, en una rueda de prensa dedicada a esta fecha "muy especial", al adelantar que se está explorando también "otros posibles destinos como parte de las rutas regulares de Aeroflot".El acto en la sede diplomática mexicana fue protagonizado también por la portavoz de Aeroflot, Yulia Spivakova, quien recordó que los vuelos directos entre ambas ciudades se reaundan tras una pausa desde 2014. Subrayó que la aerolínea rusa está "feliz" de volver a cubrir esta ruta, donde los vuelos se realizarán los martes, jueves y sábados, y serán "muy comfortables, seguros y agradables", y es que serán "nuevas aeronaves Airbus A350" las que transportarán a los turistas.Asimismo, Spivakova resaltó que "la conexión aérea de pasajeros entre Rusia y México cuenta con casi 50 años de historia, y en el presente año coinciden una serie de aniversarios en este sentido".Por su parte, Pensado se mostró convencida de que la reapertura de los vuelos entre Moscú y Cancún acelerará la recuperación del sector turístico mexicano, impactado "de manera muy importante" por la pandemia del COVID-19."En 2019, más de 84.000 rusos visitaron México, lo que había significado un 32% de incremento con respecto a 2018. Ya íbamos en una tendencia al alza bastante importante y nos acercábamos prácticamente a uno de los picos que tuvimos importantes en 2013, con más 107.000 rusos visitando México. Sin embargo, con la pandemia vimos que en 2020 la caída de los visitantes rusos fue del 64% con respecto a 2019. La buena noticia es que, a partir de la reanudación de las rutas aéreas en mayo de este año entre México y Rusia, se ha empezado a ver un incremento importante en el número de visitantes. Ya en los primeros 9 meses de este año podemos ver un incremento del 59% con respecto al año pasado", manifestó la Embajadora, quien precisó que en 2021 su país recibió 41.333 visitantes rusos.Pensado también destacó que la reanudación de la ruta aérea entre los dos países se produce en un contexto en el que "la situación de la pandemia" en México "es bastante favorable", que es fundamentalmente fruto de haberse conseguido una "muy alta tasa de la vacunación de la población".En este contexto, mencionó también en uso de la vacuna anticovid rusa Sputnik V, una de las "más populares" entre los mexicanos.Por último, Pensado enfatizó que la cooperación en la lucha contra el COVID-19 "es apenas un ejemplo de las múltiples cosas y en las múltiples áreas" en las que están trabajando "de manera conjunta" México y Rusia, citando el caso del "diálogo político" bilateral o la "cooperación científico-técnica", entre otros ámbitos.Mientras, los pasajeros del vuelo directo inaugural entre Moscú y Cancún se encontraron con varias sorpresas agradables, entre ellas cócteles mexicanos a bordo.Venezuela entra en la recta final para sus "megaelecciones"El domingo 21 de noviembre Venezuela tendrá elecciones regionales y municipales.Se disputarán las gobernaciones de 24 estados y de 335 alcaldías. 70 mil candidatos están inscritos. 4 misiones observadoras y 80 invitados de 55 países acompañarán el proceso. ¿Qué está en juego?, ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Sobre este tema conversamos con el analista político William Serafino.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

moscú

polonia

alemania

cancún

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, moscú, polonia, alemania, drogas, turistas, cancún, nord stream 2, аудио