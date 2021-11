https://mundo.sputniknews.com/20211119/fujimorismo-de-peru-apoyara-pedido-de-destitucion-contra-presidente-castillo-1118458993.html

Fujimorismo de Perú apoyará pedido de destitución contra presidente Castillo

Fujimorismo de Perú apoyará pedido de destitución contra presidente Castillo

LIMA (Sputnik) — La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, anunció que su bancada apoyará el pedido nacido en el Congreso... 19.11.2021, Sputnik Mundo

"Hay momentos donde los grupos políticos deben definir sus posiciones, más allá de los discursos, en los hechos. El futuro del país no se debe someter a cálculos políticos, ni de votos. Se trata de principios y convicciones. En Fuerza Popular creemos que este Gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia (pedido de destitución) presidencial", afirmó Fujimori a través de Twitter.El jueves, la congresista por Avanza País (derecha), Patricia Chirinos, presentó una moción de destitución ante la Mesa Directiva del parlamento, conformada por la presidenta y los tres vicepresidentes, la cual, de lograr 26 votos a favor, podría elevarse a debate en el pleno en donde necesitará 87 votos (en un Congreso unicameral de 130 representantes) para ser aprobado y sometido a una votación definitiva.Chirinos, así como otras bancadas de oposición, vienen sosteniendo que el presidente Castillo no tiene "capacidad moral" para ejercer el cargo debido a los nombramientos de funcionarios cuestionados o con problemas con la justicia.Keiko Fujimori fue derrotada por Castillo, de Perú Libre (izquierda), en el balotaje celebrado el 6 de junio pasado, aunque por un estrecho margen de poco más de 40.000 votos.A pesar de que todas las misiones internacionales de observadores calificaron las elecciones como transparentes o ejemplares, Fujmori y sus partidarios afirman hasta el momento que existió fraude en las urnas en una denuncia que no ha sido respaldada con pruebas.

