Esta es la inesperada relación entre las papas y la sífilis

Esta es la inesperada relación entre las papas y la sífilis

La hiperlipidemia, popularmente conocida como exceso de grasa en la sangre, puede diagnosticarse fácilmente a través de un análisis de sangre. Un trastorno metabólico, entre otras cosas, podría hacer que se alteren estos niveles en las pruebas, apunta el hematólogo ruso Pavel Trajtman.Una de las principales enfermedades causadas por esta condición, según el hematólogo, es la aterosclerosis. Se caracteriza por la presencia de grasa en las paredes de las arterias, lo que causa "problemas de salud bastante graves".Sin embargo, en la mayoría de los casos, la "sangre grasosa" suele ser un signo de una alimentación inadecuada, subrayó el médico.Según el médico, las partículas de grasa se procesan con bastante lentitud, por lo que si el paciente come muchas papas fritas, por ejemplo, una parte significativa de la grasa circulará por la sangre durante algún tiempo antes de eliminarse. Esta condición sanguínea interfiere con las pruebas de laboratorio y puede afectar la precisión de los diagnósticos, agregó el especialista.Trajtman agregó que, en el caso de un diagnóstico de hiperlipidemia, se recomienda a los individuos volver a hacer las pruebas sanguíneas asegurándose de no ingerir alimentos altamente grasosos en la víspera del análisis.Sea como sea, el médico puso de relieve que es importante no autoevaluar los resultados de los exámenes de sangre, sino recurrir siempre a un profesional de la salud para interpretarlos.

