Descubren que ciertas personas desarrollan una memoria inmunológica contra el COVID-19

Un nuevo estudio ha encontrado una explicación para el hecho de que algunas personas no se enfermen de COVID-19, pese a haber sido expuestas al coronavirus, informa The Guardian.Según la investigación, algunos individuos experimentan una llamada "infección abortiva", es decir, el virus ingresa al organismo pero es eliminado por las células-T del sistema inmunológico en la etapa más temprana del contagio. Así, al someterse a pruebas de anticuerpos, el resultado es negativo, detalla el medio.En el marco de la investigación, los científicos monitorearon intensamente a un grupo de profesionales de la salud durante la primera ola de la pandemia en busca de signos de infección y respuestas inmunes. Pese al alto riesgo de exposición, cerca del 15% de los participantes no dieron positivo por COVID-19 en ningún momento.Las muestras de sangre de estas personas mostraron que tenían un aumento en las células-T que reaccionaron contra el COVID-19, en comparación con las muestras tomadas antes de que se desatara la pandemia y en comparación con otros individuos no expuestos al virus en absoluto. Estos profesionales de la salud, además, presentaron aumentos en otro marcador sanguíneo que indica una infección viral.La investigación sugiere que algunas personas poseen células-T de memoria de infecciones previas con otros coronavirus estacionales (que causan resfriados comunes) que los protege del COVID-19.El hallazgo tiene particular importancia pues podría colaborar para el desarrollo de vacunas más duraderas contra el COVID-19Las células-T tienden a conferir una inmunidad que dura más tiempo, por lo general años en lugar de meses, en comparación con los anticuerpos. Casi todas las vacunas contra el coronavirus existentes se basan en la acción de anticuerpos."Estos anticuerpos neutralizantes brindan una excelente protección contra enfermedades graves. Sin embargo, la inmunidad disminuye con el tiempo", detalla el periódico.Además, las vacunas de anticuerpos no siempre son eficientes en el caso de nuevas cepas del virus. A su vez, la respuesta de las células-T no tiende a desvanecerse tan rápidamente y podría proteger potencialmente contra nuevas mutaciones del patógeno.

Noticias

