Allegados del joven argentino, asesinado por la Policía de Buenos Aires, piden justicia

BUENOS AIRES (Sputnik) — Los familiares y amigos del joven argentino asesinado por la Policía de Buenos Aires en un caso de gatillo fácil, Lucas González... 19.11.2021, Sputnik Mundo

El allegado de la familia contó que se encuentran "destrozados" y pidió "que se acabe toda esta mala policía", a menos de 24 horas de que la familia fuera notificada del fallecimiento de Lucas.El joven, futbolista de las divisiones inferiores del club Barracas Central, volvía el 17 de noviembre por la mañana de entrenar con tres compañeros cuando el automóvil en el que viajaban fue interceptado por un coche de policía en el que viajaban tres agentes de civil.Los policías, integrantes de la Brigada de la Comuna 4D de la Policía de la capital, dispararon contra los jóvenes y Lucas recibió dos impactos de bala en la cabeza.Hasta el momento se comunicó con la familia el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero todavía no se ha puesto en contacto con ellos ningún funcionario del Gobierno de la ciudad, de quien depende de la policía, según refirió López."El presidente de la nación estuvo en contacto y está en contacto continuamente", contó.El allegado de la familia aclaró que no estaban en contra de la policía, sino de "la mala policía".López agradeció a los medios de comunicación la cobertura del caso, pues "gracias a ellos se pudo revertir lo que le hicieron los malos policías, que fue decir que Lucas y los tres compañeros eran delincuentes".Los tres policías involucrados, que dispararon a los jóvenes tras iniciar una persecución, fueron apartados de sus tareas operativas y se les abrió un sumario, si bien todavía no fueron imputados.El 19 de noviembre, que se celebran los cinco días de la creación del cuerpo policial, el juez de Menores 4 Alejandro Cilleruelo prohibió la salida del país de los tres agentes y a continuación se declaró incompetente para seguir el expediente.González, que estuvo internado durante varias horas con muerte cerebral en el hospital El Cruce de Florencio Varela, falleció en la tarde del 18 de noviembre.Sus tres compañeros Julian, Joaquín y Huanca, que también tienen 17 años, llegaron a ser detenidos pero luego fueron sobreseídos y puestos en libertad.Lucas, que comenzó a jugar a los seis años en Racing, pasó a los 14 a Defensa y Justicia hasta que fue a parar a Barracas Central hace un año, con quien iba a jugar la final con Tigre el 22 de noviembre por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

