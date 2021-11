SAT perdonó adeudos fiscales de senador de Morena que apareció en los Papeles de Pandora

https://mundo.sputniknews.com/20211118/sat-perdono-adeudos-fiscales-de-senador-de-morena-que-aparecio-en-los-papeles-de-pandora-1118394651.html

El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) condonó adeudos fiscales de tres empresas propiedad del empresario minero y senador de Morena, Armando... 18.11.2021, Sputnik Mundo

Las condonaciones fiscales se habrían autorizado entre enero y febrero de 2020, siendo las primeras que Guadiana Tijerina obtuvo ya como senador.Las empresas condonadas fueron Compañía Minera Ameca, la Compañía Minera Huajucari y la firma de Carbón Mexicano, quienes acumularon adeudos fiscales por más de 2,6 millones de pesos (133.000 dólares).La primera condonación fue solicitada en diciembre de 2019 por un adeudo de 2,1 millones de pesos (105.000 de dólares) de Compañía Minera Ameca y fue concedida el 11 de febrero de 2020, mismo día que el SAT perdonó una sanción por 376.000 pesos (18.000 dólares) de la empresa Compañía Minera Huajicari.La tercera multa correspondiente a Carbón Mexicano, una empresa de Armando Guadiana y su hermano José Luis Guadiana, por 145.000 pesos (7250 de dólares) fue perdonada el 21 de enero de 2020.Hasta el momento, el senador morenista, quien en 2019 criticó precisamente las condonaciones fiscales a empresas, no ha dado un pronunciamiento respecto a esta revelación. Por su parte, funcionarios del SAT confirmaron que eximió al Guadiana Tijerina, pero no revelaron las razones para otorgar el perdón fiscal.A principios de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló una lista con empresarios, artistas y políticos con empresas off shore en las Islas Vírgenes en un trabajo conocido como los Papeles de Pandora.Entre los mencionados se encuentra Armando Guadiana, quien habría creado la empresa The Hawaii Trust para gestionar la herencia que dejará a sus hijos, aunque en otra versión dada por el propio legislador, la firma se creó para una fallida inversión en Colombia.Para la creación de la compañía, el empresario minero reportó una fortuna de 28 millones de dólares, mismos que no habría declarado en el portal de transparencia del Senado de la República, cuando asumió el cargo en 2018.Al respecto, Armando Guadiana dijo que "se atontó" y omitió incluir en su declaración patrimonial a cuánto asciende su fortuna.

