Los Papeles de Pandora destapan los inmuebles del hijo de Romero Deschamps

De acuerdo con la nueva entrega del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Romero Durán es dueño de la empresa Steller Overseas Holdings Inc., creada en 2001, y de la cual él es el único accionista.A través de dicha firma se adquirieron 10 inmuebles en México: una casa, un penthouse y un departamento en la Ciudad de México, cuatro casas en Naucalpan y Huixquilucan, Estado de México,una casa en Cancún, una en Atitalaquia, Hidalgo, y otra en Salamanca, Guanajuato, en un fraccionamiento creado en 1973 para trabajadores de Pemex.Uno de los inmuebles encontrados en los Papeles de Pandora es vecino de un departamento ubicado en Polanco y el cual formaría parte de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera inició contra Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito.Sin embargo, ocho de los 10 inmuebles rastreados por medios como Proceso y Quinto Elemento Lab no están incluidos en la investigación de la UIF, al igual que Steller Overseas Holdings.Según los documentos filtrados, la empresa fue registrada a través de acciones al portador en 2001, y durante más de una década tuvo como agente de registro Aramo Trust Co Limited, despacho perteneciente a Castro & Berguido, una sociedad sancionada en Panamá por sus pocos mecanismos para frenar el lavado de dinero y la cual, en su página de internet, ofrece servicios de transacciones offshore con "un alto grado de confidencialidad en la información y unas condiciones fiscales ideales".Hasta 2012, las acciones al portador de Steller Overseas Holdigns estuvieron bajo un acuerdo de custodia firmado con Trident Trust, pero el 14 de diciembre de 2012 Romero Durán tuvo que registrar las acciones a su nombre.En los documentos que envío para el registro, el hijo del exlíder petrolero entregó una lista de 10 inmuebles, los cuales aseguró que fueron producto de una herencia de su abuelo paterno, compraventa de bienes inmobiliarios, autos de colección, embarcaciones, antigüedades y joyería.Por su parte, Trident Trust afirmó que todas las transacciones registradas por el ICIJ se realizaron "con las regulaciones aplicables", aunque se negaron dar información sobre sus clientes.

Rodrigo Fernández Estos sindicateros son otra lacra política

1

