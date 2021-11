https://mundo.sputniknews.com/20211118/republica-dominicana-presidente-abinader-dejo-la-casa-de-una-vecina-a-medio-pintar-1118405884.html

República Dominicana: presidente Abinader dejó la casa de una vecina a medio pintar

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se presentó ante la casa de una vecina de Santo Domingo para pintar su casa, en el marco de un programa... 18.11.2021, Sputnik Mundo

La casa de Sandra Pensón, una vecina del barrio Los Guandules de la capital dominicana, fue una de las seleccionadas como beneficiaria del proyecto 'Pinta tu barrio', con el que el Gobierno de República Dominicana pretende refaccionar viviendas."Ningún presidente había venido aquí; yo me siento muy feliz, uno se siente bien", contó Pensón, consultada por el periódico Listín Diario.Efectivamente, el presidente dominicano, Luis Abinader, se presentó frente a la casa de Pensón el 15 de noviembre para dar dos brochazos de pintura celeste sobre la fachada de la vivienda, dando por inaugurada la campaña de apoyo económico a la tradición navideña de embellecer las viviendas en la esperada fecha.Sin embargo, la pared del frontis de la vivienda de Pensón, —a medio terminar de pintar—, destaca entre todas las casas recién remodeladas de la Calle 11 del barrio Los Guandules de Santo Domingo.Luego de apagadas las cámaras de televisión y que se diera por finalizada la actividad de inauguración del proyecto, la casa a la cual el presidente Luis Abinader iniciara los trabajos de pintura, posando para las cámaras, es hoy en día, la única sin terminar de pintar."Ellos me dijeron que iban a vol­ver", sostuvo Pensón, de 56 años, que además expresó, "si sobra un poco de pintura, también me gus­taría que pintaran mi hogar por dentro".

