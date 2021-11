https://mundo.sputniknews.com/20211118/que-gane-mucho-dinero-para-que-se-vaya-a-un-chale-el-deseo-de-un-vecino-de-la-cantante-ana-guerra-1118392989.html

"Que gane mucho dinero para que se vaya a un chalé": el deseo de un vecino de la cantante Ana Guerra

"Que gane mucho dinero para que se vaya a un chalé": el deseo de un vecino de la cantante Ana Guerra

No es la primera vez que los vecinos de la artista española se quejan de sus ensayos, pero en esta ocasión la crítica ha llegado a los canales de televisión... 18.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-18T16:43+0000

2021-11-18T16:43+0000

2021-11-18T16:43+0000

españa

sociedad

cantante

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1118391858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2dcc1980a63b0dd95f92e8acb968613f.jpg

"Quiero pedir a los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La luz del martes, por dos razones: porque es un discazo que tiene canciones buenísimas y porque quiero que Ana gane mucho dinero, llegue al número uno y se pueda comprar un chalet donde pueda cantar todos los días a todas horas", aseguraba el vecino de la cantante canaria en un programa de la cadena autonómica madrileña. Una denuncia que ha generado controversia en redes sociales, donde muchos fans se han volcado con la cantante.Otros se han unido a la crítica de vecino de la artista y no han dudado en mandarle mensajes a través de la red social Twitter convirtiendo su noche en una pesadilla.El vecino asegura que no odia a Ana Guerra, sino más bien todo lo contrario, y de hecho ha respondido a algunos mensajes en los que le decían que como otros concursantes del programa que la catapultó a la fama, Operación Triunfo, pronto bajaría su éxito asegurando que no lo desea, que lo quiere es que llegue a ser número 1. "Solo love para Ana y salir por la tele hablando de eso es solo la última solución porque no puedo aguantar más, pero eso no significa que la odio para nada", ha asegurado el vecino con el hashtag #MakeAnaGuerraNo1.La cantante ha respondido también a sus mensaje a través de televisión asegurando que estudia mucho, aunque confiesa que una vez se le "fue la pinza" ensayando hasta las tres de la madrugada, ocasión en la que le pidió disculpas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, cantante, 👤 gente