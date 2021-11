https://mundo.sputniknews.com/20211117/pediatras-de-uruguay-recomiendan-vacunar-contra-covid-19-a-ninos-de-5-a-11-anos-1118365264.html

Pediatras de Uruguay recomiendan vacunar contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años

Pediatras de Uruguay recomiendan vacunar contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) recomendó que los niños de entre 5 y 11 años sean vacunados contra COVID-19. 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T22:26+0000

2021-11-17T22:26+0000

2021-11-17T22:26+0000

américa latina

uruguay

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108928/72/1089287258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_985843a9d3a799b213b9e01a8ae3d039.jpg

El texto añade que la recomendación la hacen "con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil" y con responsabilidad.Para la SUP "los beneficios del proceso de inmunización son muy claros".El pronunciamiento de los pediatras se da una semana antes de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones decida si se inoculará o no contra COVID-19 a niños en esa franja etaria, informa el diario local El País.En Uruguay, está habilitada la vacunación contra la enfermedad respiratoria a partir de los 12 años.La campaña de inmunización en el país comenzó el pasado 1 de marzo.Según datos del Ministerio de Salud, hasta el miércoles fueron vacunados con dos dosis 2,6 millones de personas, lo que representa el 74,41% de la población.De ellas, 1,2 millones ya recibió además una dosis de refuerzo.

https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-presidente-de-uruguay-descarta-cesar-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-1117587620.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, vacunación contra el covid-19