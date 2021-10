https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-presidente-de-uruguay-descarta-cesar-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-1117587620.html

El presidente de Uruguay descarta cesar la emergencia sanitaria por COVID-19

El presidente de Uruguay descarta cesar la emergencia sanitaria por COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, descartó cesar la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 el 13 de marzo de 2020 con... 27.10.2021, Sputnik Mundo

"Todavía nada, tenemos [la posibilidad de estar sin] tapabocas al aire libre. Pero todavía cesar la emergencia sanitaria no. No va a ser de un día para el otro, se puede ir aproximando", afirmó Lacalle Pou en rueda de prensa tras una actividad en el departamento de Durazno (centro), consignan medios locales.En los últimos días ha habido un aumento de casos de COVID-19 en el país, en especial en niños con focos en centros educativos."Preocupa cuando se empiezan a dar casos en niños, quizá no de gravedad, pero no solo generan contagios sino también distorsiones en los centros educativos", afirmó el presidente, quien destacó que se han perdido muchos días de clase.El 26 de octubre hubo 267 casos diarios nuevos de COVID-19 en el país, lo cual muestra un aumento ya que desde julio pasado no había más de 200 personas con la enfermedad.El mandatario dijo que el incremento de casos le preocupa, "pero no es la misma preocupación que el año pasado por una diferencia importante que es el tema de la vacunación. El año pasado en octubre empiezan a subir los casos, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos un 74% de vacunación".Uruguay comenzó a vacunar contra el COVID-19 en marzo pasado y hasta el 27 de octubre se ha inmunizado al 73,87% de la población (3.543.025) con dos dosis, según datos del Ministerio de Salud Pública.

