Presidente ecuatoriano afirma que seguridad ciudadana será su prioridad número uno

Presidente ecuatoriano afirma que seguridad ciudadana será su prioridad número uno

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, dijo que la atención a la seguridad ciudadana será la prioridad número uno de su Gobierno y que... 16.11.2021

El mensaje de Lasso se da luego de que entre la noche del viernes y la madrugada del sábado un motín en la Penitenciaría de Guayaquil (oeste) dejó un saldo de más de 60 reos asesinados al interior del recinto carcelario.Más temprano el lunes, Lasso ordenó un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que con 1.000 efectivos, según dijeron las autoridades, asumieron el control absoluto del recinto penitenciario.El presidente añadió que las fuerzas del orden estarán presentes de manera indefinida en la penitenciaría de Guayaquil para ejecutar acciones de control de accesos, de los perímetros externo e interno, y todo lo necesario para imponer el orden."El propósito de este Gobierno no es endilgar responsabilidades, sino asumirlas. Pero no se puede gobernar sin encarar la verdad; la realidad es que la descomposición del sistema penitenciario no se ha generado de la noche a la mañana, ni en unos cuantos meses. Hacen falta muchos años de descuido y abandono de los más esenciales valores democráticos", destacó el primer mandatario ecuatoriano.Lasso añadió que Ecuador, al momento, vive las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana.Según Lasso, Ecuador al momento no enfrenta a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo, que vieron que en ese país, "hasta hace algunos meses", podían operar sin mayor resistencia, organizaciones con modernas infraestructuras, sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas, y respaldadas por un músculo económico que rivaliza con los presupuestos de seguridad de muchos estados.Mientras desde lo alto algunos minaron el estado para acumular poder y dinero, los carteles, desde abajo, aprovecharon esa misma erosión para adueñarse de las calles y cárceles, aseguró el mandatario.Reformas legalesEl mandatario también anunció que enviará al legislativo un proyecto de ley para reestructurar y coordinar a todas las entidades públicas relacionadas con el sistema nacional de rehabilitación social, así como la aprobación de normas para el uso progresivo de la fuerza.Anunció que atacará a los jefes de las mafias, para que paguen por los delitos que ordenan, para lo cual tipificará el nuevo delito de autoría por dominio de organización.Añadió que decretará estado de emergencia en las cárceles ecuatorianas las veces que sean necesarias.Lasso también dijo que Gobiernos aliados como los de Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido y España, han comunicado su voluntad de apoyar a su gobierno en la lucha contra las mafias del narcotráfico, al igual que la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.Añadió que dará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) total apertura para esclarecer, con absoluta independencia, los hechos violentos de las cárceles ecuatorianas.

