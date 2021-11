https://mundo.sputniknews.com/20211116/actualizacion-de-whatsapp-permitira-que-ocultes-tu-foto-y-ultima-conexion-a-ciertos-contactos-1118318081.html

Actualización de WhatsApp permitirá que ocultes tu foto y última conexión a ciertos contactos

La nueva actualización de WhatsApp te dará mayor control sobre la privacidad de tus datos, permitiendo que solo sean visibles para las personas que tú desees. 16.11.2021, Sputnik Mundo

tecnología

meta (compañía)

seguridad

whatsapp

mark zuckerberg

información

tecnologías de la información (ti)

datos

privacidad

aplicaciones

¿Agregaste a un nuevo contacto a WhatsApp, pero no quieres que vea tu última conexión o foto de perfil? Para lograrlo, tendrás que dirigirte a la configuración de la app y esconder esta información para todos tus contactos.Si no te parece práctico, no te preocupes, ya que la empresa de mensajería instantánea lo solucionará en sus próximas actualizaciones.De acuerdo con el portal WABetaInfo, WhatsApp lleva varios meses trabajando en una nueva función que les permitirá a sus usuarios ocultarse de contactos específicos.Hoy en día, la app cuenta con tres ajustes de privacidad en los apartados de Hora de última vez, Foto de perfil e Información para que decidas quién puede verlos y quién no.Sin embargo, las únicas opciones que aparecen son Todos, Mis contactos o Nadie. Esto resulta un inconveniente si solo quieres que una persona en particular no se entere de estos datos o vea tu imagen.Ante esta situación, la compañía ha incluido la alternativa Mis contactos, excepto… para que tengas mayor control sobre la información visible en tu cuenta.Pero, ¿cómo funciona esta herramienta? Ingresa a la sección de Ajustes de la aplicación, luego dirígete a Cuenta y selecciona Privacidad. Ahí verás los apartados antes mencionados para que configures su visibilidad de forma individual.Si eliges la opción Mis contactos, excepto…, se desplegará tu lista de contactos para que escojas a las personas que pueden verlos y a quienes prefieres mantenérselos en secreto.Esta novedad ya está disponible en la versión beta de la app, por lo cual se espera su próximo lanzamiento para el resto del público.

