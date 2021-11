https://mundo.sputniknews.com/20211112/los-60-anos-de-enzo-francescoli-el-principe-uruguayo-que-marco-una-era-1118184568.html

Los 60 años de Enzo Francescoli, el 'Príncipe' uruguayo que marcó una era

Los 60 años de Enzo Francescoli, el 'Príncipe' uruguayo que marcó una era

Ídolo de Zinedine Zidane y contracara de Diego Maradona durante la década de 1990, el uruguayo Enzo Francescoli es considerado uno de los referentes del fútbol... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T20:01+0000

2021-11-12T20:01+0000

2021-11-12T20:01+0000

américa latina

uruguay

argentina

fútbol

cumpleaños

copa libertadores de fútbol

club atlético river plate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118183303_0:132:1025:708_1920x0_80_0_0_8add6a1a3cc1100189576df08553385b.jpg

Enzo Francescoli Uriarte nació el 12 de noviembre de 1961 en Montevideo, Uruguay. Hincha de Peñarol, realizó las divisiones formativas en el club Montevideo Wanderers para luego, a los 23 años, ser transferido al Club Atlético River Plate de Buenos Aires, institución en la que se convertiría en ídolo y referente.En su primera etapa en el conjunto millonario, fue campeón del campeonato metropolitano de 1985. El uruguayo resultó goleador del torneo con 24 tantos.Tras el éxito en su primera etapa en Argentina, comenzaría su etapa europea, donde recaló en los clubes franceses Racing de París y el popular Olympique de Marsella. Luego arribaría al fútbol italiano —la liga más poderosa del momento—, para representar al Cagliari y al Torino.Idolatría europeaFue en su etapa en el fútbol francés, más específicamente en Marsella, donde se convertiría en ídolo de un —en aquel entonces adolescente— Zinedine Zidane. El campeón del mundo con Francia en 1998, reconoció su idolatría por el jugador uruguayo y confesó que nombró Enzo a su hijo en homenaje al Príncipe, como también es conocido Francescoli.Referente celesteFrancescoli, se convirtió en un ícono de la Selección Uruguaya durante lás décadas de 1980 y 1990, desde sus primeros pasos en el Campeonato Sudamericano sub-20 de 1981 en el que Uruguay se coronó campeón.Junto con su selección nacional, a nivel adulto, el Príncipe participó de los campeonatos mundiales de México en 1986 e Italia en 1990. Sin embargo, es recordado por levantar la Copa América en dos ocasiones con La Celeste en 1987 y 1995.Retorno, rivalidad y gloriaEl año 1994 significó el retorno, en gloria y majestad, al fútbol argentino. Ese año depararía un nuevo campeonato local en su palmarés y el nacimiento de una nueva rivalidad mediática contra el Boca Juniors de, nada más y nada menos que, Diego Armando Maradona.Francescoli consiguió la Copa Libertadores de 1996 con River Plate, el segundo título continental del club, a diez años del mayor título continental a nivel de clubes que no pudo alzar tras emigrar al fútbol europeo.Tres torneos de Apertura, un torneo de Clausura del fútbol argentino; una Copa Libertadores y una Supercopa en 1997 engalanan el currículum alcanzado por 'El Enzo' en una gloriosa segunda etapa en River, antes de anunciar su retiro de la actividad profesional en 1998.ActualidadFrancescoli también tuvo una incursión en el mundo empresarial, cuando participó de la gestión de los canales de televisión deportivos Tenfield, en Uruguay, y Gol TV, para el mercado latinoamericano.En 2013, el presidente de la institución albirroja, Rodolfo D'Onofrio lo convocó para el puesto de gerente deportivo o manager del club, como es conocido el puesto en Argentina.Desde esa posición continuó agrandando su leyenda, ocupando lugar privilegiado en la idolatría de los hinchas de la banda sangre. Francescoli fue quien decidió, en 2014, la contratación del actual director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, quien se mantiene en su cargo y lleva ganadas dos copas Libertadores y una Copa Sudamericana.Luego del título de campeón de la edición 2018 de la Copa Libertadores, conseguido frente a su archirrival Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, —un hito difícil, por no decir imposible de superar—, el cuadro millonario se encuentra ad portas de conseguir un nuevo título local, que no le es factible desde 2014.

uruguay

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, argentina, fútbol, cumpleaños, copa libertadores de fútbol, club atlético river plate