Carlos Pellicer y Violeta Parra, los poetas que recordó AMLO rumbo a su cumpleaños

Es hablar con el cuerpo. No está muda

la música del cuerpo. Se desnuda

la inmaterialidad de la materia.



Estoy pensando en ti. En ti he aprendido

que no hay tanta riqueza en mi miseria.

Silencioso clamor de cielo herido.



“La danza”. Fragmento. Carlos Pellicer. pic.twitter.com/sfEXzym1aa