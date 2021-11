https://mundo.sputniknews.com/20211112/ban-ki-moon-visitara-colombia-en-febrero-para-impulsar-proyectos-de-crecimiento-verde-1118193526.html

Ban Ki-moon visitará Colombia en febrero para impulsar proyectos de crecimiento verde

Ban Ki-moon visitará Colombia en febrero para impulsar proyectos de crecimiento verde

BOGOTÁ (Sputnik) — El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y actual presidente del Global Green Growth Institut, Ban Ki-moon... 12.11.2021, Sputnik Mundo

"El ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, con quien me reuní en Corea, confirmó su viaje a nuestro país en febrero 2022 y reafirmó su disposición para financiar con The Global Green Growth Institute proyectos de Colombia sobre crecimiento verde", publicó Ramírez en su cuenta de Twitter.La funcionaria, que el 12 de noviembre cerró su visita a Corea del Sur, dialogó en Seúl con Ban Ki-moon sobre cómo avanzar en una recuperación más sostenible y amigable con el planeta.Ramírez manifestó el interés de Colombia en involucrarse en proyectos que permitan alcanzar una recuperación verde, sostenible y baja en carbono, "de tal forma que se logren los objetivos del Acuerdo de París (contra el cambio climático)".Durante el diálogo, la canciller también se refirió a los compromisos ambientales asumidos por Colombia en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP 26), en Glasgow, Escocia.El GGGI, que preside Ban Ki-moon, es una organización internacional dedicada al desarrollo y al crecimiento verde que cuenta con sede en Bogotá, la cual busca apoyar al Gobierno central y a las administraciones locales en la adopción e implementación de políticas ambientalmente sostenibles.

