Suprema Corte de México advierte que ajuste presupuestal pone en riesgo acuerdos con EEUU y Canadá

El ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, señaló en conferencia de prensa que solicitó recursos adicionales para la construcción de tribunales en el territorio nacional, incluidas sus tres principales ciudades, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, además de operaciones de capacitación especializada.Zaldívar emitió su mensaje mientras la Cámara de Diputados discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022."Periódicamente delegaciones, sobre todo Estados Unidos, acuden a nuestro país para verificar los avances de este compromiso en materia de justicia laboral", añadió y exhortó de manera respetuosa al poder legislativo ponderar esta situación."Para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social. Sin embargo, de mantenerse este esquema y no asignarse al poder judicial estos recursos, quiero decirles que nosotros no vamos a generar ningún problema de presupuesto, aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados", matizóRecordó que la reforma de justicia no es un proyecto del poder judicial sino del Estado mexicano, una obligación constitucional para impartir justicia social de calidad para millones de trabajadores y una responsabilidad que compromete los acuerdos internacionales de México."Y cuatro, está de por medio la reactivación económica de México, de eso estamos hablando", dijo.No obstante, el ministro Zaldívar reconoció que ante la coyuntura que atraviesa el país no es fácil consolidar un proyecto de presupuesto equilibrado y aseveró que todo el gobierno opera en la lógica de trabajar por el beneficio de los más pobres.Con los ajustes en materia de impartición de justicia laboral, Zaldívar aseveró que antes los juicios laborales duraban en promedio cuatro años y medio, cuando desde su gestión al frente de la Suprema Corte duran cuatro meses y medio.

