https://mundo.sputniknews.com/20211111/margarinflas-las-redes-se-burlan-de-zavala-por-cantinflear-durante-discusion-del-presupuesto--1118124695.html

Margarinflas: las redes se burlan de Zavala por cantinflear durante discusión del presupuesto

Margarinflas: las redes se burlan de Zavala por cantinflear durante discusión del presupuesto

La diputada mexicana del PAN Margarita Zavala se volvió viral por su participación durante la discusión del Presupuesto de Egresos Federal 2022 (PEF 2022), el... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T15:22+0000

2021-11-11T15:22+0000

2021-11-11T15:22+0000

américa latina

política

instituto nacional electoral (ine)

margarita zavala

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1118124923_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_259fe06768ed429ff2716618e22eebd8.jpg

Este 10 de noviembre, Zavala Gómez participó en el debate que realizó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, respecto a cómo ejercerá el Gobierno federal los recursos programados para el próximo año.Al iniciar su participación, la panista quiso argumentar cuál es la postura de su partido respecto al tema, pero titubeó y no logró establecer exactamente cuál era el argumento principal de su intervención, por lo que le valió ser comparada con el personaje Cantinflas, del comediante Mario Moreno."Estamos en contra, y voy a empezar… El Partido Acción Nacional va en contra, y voy a empezar, digamos, de la última parte. Todos recibimos una modificación y un dictamen, me parece, además, que con corto tiempo, que parte… hace unas reducciones y unas ampliaciones. Nosotros no estamos ni de acuerdo con todas las reducciones ni con todas las ampliaciones", declaró.El video de su discurso se hizo viral en las redes. Por no conseguir formular la idea, Zavala ganó el apodo de Margarinflas."Yo no sé cómo le hace para escribir una columna semanal, si no puede hilar sus ideas", fue uno de los comentarios que dejaron los internautas."Y pensar que Margarinflas, Anaya, la Téllez y la Gálvez son las cartas más fuertes de la oposición... ", sentenció otro tuitero.A lo largo de su existencia, el personaje Cantinflas caracterizado por su manera de expresarse ganó tanta popularidad que la Real Academia Española incluyó la palabra cantinflear en su diccionario y lo definió como "hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia".Pendiente debate del presupuestoCon 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2022, en el que se estableció un presupuesto para el gobierno federal de más de 7 billones de pesos (344.400 millones de dólares).Uno de los temas más polémicos —y también criticados por Margarita Zavala— fue la reducción del presupuesto para órganos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual podría operar con menos recursos, específicamente 4.913 millones de pesos (245 millones de dólares), a pesar de que se realizará la consulta para la revocación de mandato.Pese a la aprobación en lo general, los diputados presentaron 1994 reservas, las cuales tendrán que resolverse antes de dar por aprobado el presupuesto para el próximo año.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, instituto nacional electoral (ine), margarita zavala, méxico